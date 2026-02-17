x

Decomisan arsenal del Clan del Golfo tras combate en un municipio de Antioquia, ¿qué encontraron?

El enfrentamiento ocurrió en el suroeste del departamento, subregión que empezó el 2026 marcada por la violencia. Conozca todos los detalles.

  • En la imagen, parte del material de guerra incautado a presuntos integrantes del Clan del Golfo en medio de un combate en Angelópolis. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
El Colombiano
hace 2 horas
En zona rural del municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño, más exactamente en la vereda San Isidro, se presentó un enfrentamiento entre el Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército y presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Producto del operativo, los uniformados lograron la incautación de un arsenal que era utilizado por esta estructura criminal: 480 cartuchos de diferente calibre, 6 proveedores, 3 artefactos explosivos, 3 chalecos multipropósito, 2 celulares, un fusil R15 y una pistola, así como un cuaderno y una pañoleta alusiva al Clan del Golfo.

“Este grupo intimidaba y generaba zozobra entre los habitantes del sector. La reacción oportuna de nuestras tropas permitió afectar esta estructura armada ilegal, debilitando el accionar que pretendían realizar en contra de la población civil. De esta manera, se logra la incautación de material de guerra, intendencia, y explosivos. El Ejército Nacional mantiene su firme compromiso de la lucha frontal en contra de los criminales que amenazan contra la seguridad de los antioqueños”, dijo el Teniente Coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, Comandante Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

Cabe aclarar que en medio de la acción militar no resultaron personas heridas.

El Suroeste antioqueño empezó el año bajo el manto de la violencia

Estos enfrentamientos entre el Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo se produjeron apenas dos semanas después de una de las jornadas más violentas recientes en el Suroeste antioqueño. El pasado 29 de enero fueron hallados cinco cuerpos sin vida en hechos aislados ocurridos en Andes y Tarso.

En zona rural de Andes, en el sector Zamora del corregimiento Santa Rita, fueron asesinados con arma de fuego Jesús Cárdenas Arredondo, de 19 años, y Sebastián Jiménez Posada, de 25, cuando se encontraban en el velorio del padre de uno de ellos. Según información preliminar, hombres armados merodearon el lugar durante varias horas antes de perpetrar el doble homicidio.

Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con disputas por dineros producto de la venta de estupefacientes y la presunta injerencia del Clan del Golfo en la zona, donde también se ha identificado presencia de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y de la banda La Terraza.

Ese mismo día, en la vereda El Cedrón del municipio de Tarso, fueron encontrados los cuerpos de tres personas —dos hombres y una mujer— quienes habrían sido llevados hasta una placa deportiva y asesinados con arma de fuego durante la madrugada.

Ejército nacional
Policía
Clan del Golfo
Ataque armado
municipios
Antioquia
Angelópolis
