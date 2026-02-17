Siguen hallando cabezas humanas en Cali: otras dos fueron encontradas en una planta de tratamiento de agua

En Cali no salen del asombro y a la vez del temor tras el hallazgo de otras dos partes humanas en la ciudad, una seguidilla de casos que ha hecho extremar las investigaciones de las autoridades para determinar si son casos aislados o si están relacionados.
El más reciente hallazgo ocurrió en la planta de tratamiento de agua de Paso del Comercio, ubicada en el nororiente de la ciudad, donde operarios de la estación que realizaban labores de aseo encontraron dos bolsas negras con restos humanos, entre ellos dos cabezas.