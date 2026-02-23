Boom de las pólizas de salud: los asegurados ya son más de 1,8 millones

El ramo de salud se consolidó en 2025 como el segmento de mayor dinamismo dentro de la industria aseguradora colombiana. Al cierre del año, las compañías pagaron $3,30 billones en prestación de servicios de salud con cargo a las pólizas, lo que representó un incremento del 21% frente a 2024.
En línea con ese comportamiento, las primas emitidas en este ramo aumentaron también 21% anual, hasta alcanzar $871.000 millones. Este avance refleja una expansión sostenida del aseguramiento privado en salud, en un contexto marcado por presiones financieras sobre el sistema obligatorio.
De acuerdo con la información reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia, al cierre de 2025 un total de 1,8 millones de colombianos contaban con coberturas en este ramo, 200.000 más que el año anterior. El incremento en el número de asegurados evidencia una mayor demanda por soluciones complementarias ofrecidas por el sector privado.
De acuerdo con expertos, los ciudadanos tienen tres opciones ante la incertidumbre de la salud: el 57% de las personas que buscan una alternativa al sistema público acude a la medicina prepagada, un 27% se acerca a una aseguradora y adquiere una póliza, y un 16% busca los conocidos planes complementarios de las EPS.