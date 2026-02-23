Aracataca en crisis: 46 familias huyen del conflicto armado en el municipio

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación humanitaria que atraviesan comunidades campesinas de la vereda La Fuente, en el corregimiento Cerro Azul del municipio de Aracataca, tras recientes enfrentamientos armados en la zona rural. Aunque las confrontaciones han cesado y no se reportan víctimas civiles hasta el momento, persisten riesgos para la población debido a la presencia de actores armados y a la posible existencia de artefactos explosivos cerca de las viviendas.
