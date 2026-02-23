Utilidades de los bancos crecieron 71% en 2025: Bancolombia y GNB Sudameris, los que más ganaron

Las utilidades del sistema financiero colombiano alcanzaron $129,5 billones en 2025, superando los $105,9 billones registrados en diciembre de 2024, según el reporte de la Superintendencia Financiera.

Los Establecimientos de Crédito (EC), es decir, los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras, reportaron utilidades por $17,7 billones, frente a $8,7 billones del año anterior, un aumento de 103%.

Al desagregar por tipo de entidad, los bancos lideraron con utilidades por $14,2 billones, lo que representa un incremento del 71% frente a 2024. Le siguieron las corporaciones financieras con $3,5 billones y las cooperativas financieras con $118.600 millones. Por su parte, las compañías de financiamiento registraron pérdidas por $192.000 millones.