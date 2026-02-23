Utilidades de los bancos crecieron 71% en 2025: Bancolombia y GNB Sudameris, los que más ganaron

Las utilidades del sistema financiero colombiano alcanzaron $129,5 billones en 2025, superando los $105,9 billones registrados en diciembre de 2024, según el reporte de la Superintendencia Financiera. Los Establecimientos de Crédito (EC), es decir, los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras, reportaron utilidades por $17,7 billones, frente a $8,7 billones del año anterior, un aumento de 103%. Puede leer: Gobierno cita este lunes a la cúpula bancaria por decreto de inversiones forzosas Al desagregar por tipo de entidad, los bancos lideraron con utilidades por $14,2 billones, lo que representa un incremento del 71% frente a 2024. Le siguieron las corporaciones financieras con $3,5 billones y las cooperativas financieras con $118.600 millones. Por su parte, las compañías de financiamiento registraron pérdidas por $192.000 millones. Las aseguradoras reportaron utilidades por $3,1 billones, igual cifra que las Instituciones Oficiales Especiales (IOE). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registraron $1,3 billones, mientras que las sociedades fiduciarias obtuvieron $917.200 millones. Entérese: Anif le propone al Gobierno un desmonte gradual del impuesto del 4x1.000 Por su parte, los proveedores de infraestructura reportaron $511.200 millones, los intermediarios de valores $342.700 millones y las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe) $4.000 millones. Por primera vez, el Banco GNB Sudameris, del empresario Jaime Gilinski, se ubicó en el segundo lugar en utilidades entre los bancos del país, desplazando a Davivienda. Así, los bancos más rentables en 2025 fueron Bancolombia, con utilidades de $6,3 billones; seguido por Banco GNB Sudameris, con $1,85 billones; Davivienda, con $1,83 billones; Banco de Bogotá, con $1,2 billones; y Citibank, con $643.617 millones. Siga leyendo: ¿Por qué todos están comprando carro? Créditos marcaron récord de $1,19 billones en enero Dentro del grupo de 30 bancos analizados, solo cuatro reportaron pérdidas: Banco Pichincha (-$159.041 millones), AV Villas (-$52.600 millones), Lulo Bank (-$47.966 millones) y Banco Davibank (-$26.962 millones).