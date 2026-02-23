x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Utilidades de los bancos crecieron 71% en 2025: Bancolombia y GNB Sudameris, los que más ganaron

Si se miran las utilidades de todos los establecimientos de crédito del país, estas alcanzaron $17,7 billones en 2025, frente a los $8,7 billones reportados en 2024, un incremento del 103%.

  En 2025, los bancos lideraron con utilidades por $14,2 billones, lo que representó un incremento del 71% frente a lo registrado en 2024.
    En 2025, los bancos lideraron con utilidades por $14,2 billones, lo que representó un incremento del 71% frente a lo registrado en 2024. Foto: Camilo Suárez y Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
Las utilidades del sistema financiero colombiano alcanzaron $129,5 billones en 2025, superando los $105,9 billones registrados en diciembre de 2024, según el reporte de la Superintendencia Financiera.

Bancos lideraron ganancias con crecimiento del 71%

Los Establecimientos de Crédito (EC), es decir, los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras, reportaron utilidades por $17,7 billones, frente a $8,7 billones del año anterior, un aumento de 103%.

Puede leer: Gobierno cita este lunes a la cúpula bancaria por decreto de inversiones forzosas

Al desagregar por tipo de entidad, los bancos lideraron con utilidades por $14,2 billones, lo que representa un incremento del 71% frente a 2024. Le siguieron las corporaciones financieras con $3,5 billones y las cooperativas financieras con $118.600 millones. Por su parte, las compañías de financiamiento registraron pérdidas por $192.000 millones.

Desempeño de otras entidades financieras

Las aseguradoras reportaron utilidades por $3,1 billones, igual cifra que las Instituciones Oficiales Especiales (IOE). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registraron $1,3 billones, mientras que las sociedades fiduciarias obtuvieron $917.200 millones.

Entérese: Anif le propone al Gobierno un desmonte gradual del impuesto del 4x1.000

Por su parte, los proveedores de infraestructura reportaron $511.200 millones, los intermediarios de valores $342.700 millones y las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe) $4.000 millones.

Bancos con mayores ganancias en 2025

Por primera vez, el Banco GNB Sudameris, del empresario Jaime Gilinski, se ubicó en el segundo lugar en utilidades entre los bancos del país, desplazando a Davivienda.

Así, los bancos más rentables en 2025 fueron Bancolombia, con utilidades de $6,3 billones; seguido por Banco GNB Sudameris, con $1,85 billones; Davivienda, con $1,83 billones; Banco de Bogotá, con $1,2 billones; y Citibank, con $643.617 millones.

Siga leyendo: ¿Por qué todos están comprando carro? Créditos marcaron récord de $1,19 billones en enero

Dentro del grupo de 30 bancos analizados, solo cuatro reportaron pérdidas: Banco Pichincha (-$159.041 millones), AV Villas (-$52.600 millones), Lulo Bank (-$47.966 millones) y Banco Davibank (-$26.962 millones).

Sistema financiero
Superintendencia Financiera
Créditos
Bancos
Utilidades
Colombia
