MinTrabajo advierte sanciones a Alpina por impedir inspección laboral en Sopó

Un nuevo pulso se abrió entre el Gobierno Petro y el sector empresarial. Esta vez, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió públicamente que ninguna empresa puede evadir la inspección, vigilancia y control del Estado.
Esta alerta la publicó, luego de que se denunciara que Alpina habría impedido el ingreso de funcionarios a su planta en Sopó.
El pronunciamiento del ministro se dio a través de su cuenta en X, en respuesta directa al presidente, Gustavo Petro, quien fue enfático: “Señores de Alpina, el ingreso de inspectores de trabajo es perentoria y está bajo la ley, no se expongan a sanciones”.