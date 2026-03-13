Este es el seguro de vida con ahorro desde $20.000 de Comfama y BMI para construir patrimonio

En un momento en el que muchos colombianos buscan alternativas para proteger su economía familiar sin renunciar a construir patrimonio, Comfama y BMI Seguros Colombia presentaron una nueva solución financiera que mezcla ambas cosas. Se trata de “Ahorro Seguro”, un producto que combina un seguro de vida con un componente de ahorro que crece con el tiempo. La iniciativa busca cambiar la forma en que se entiende el seguro de vida en el país, integrando protección financiera con construcción de capital personal. El objetivo es hacer que el ahorro y la protección dejen de verse como decisiones separadas. Cristina Hernández, responsable de Servicios Financieros en Comfama, explica que la alianza busca acompañar a las personas en la construcción de su bienestar financiero desde un enfoque pedagógico. Según señala, la idea es acercar soluciones que generen tranquilidad inmediata y respaldo para el futuro, aprovechando la experiencia de BMI en productos de ahorro para convertir ese proceso en un camino real y viable para las personas. Puede leer más: ¡Muy ahorradoras! Mujeres ya superan el 50% de aperturas de CDT en Colombia

Cómo funciona “Ahorro Seguro”, el seguro de vida que también construye ahorro

Ximena Alcalde, gerente comercial de BMI Seguros Colombia, explica que aproximadamente el 50% de la prima mensual se destina directamente al ahorro del afiliado. Ese capital se acumula con rendimientos mediante interés compuesto. En términos prácticos, el mecanismo funciona así: -Si la persona fallece, los beneficiarios reciben tanto la suma asegurada como el ahorro acumulado. -Si el afiliado continúa con vida, puede disponer del capital acumulado en el futuro. Es decir, la familia queda protegida frente a un imprevisto mientras el titular construye un ahorro financiera personal. Entérese: Este es el listado de bancos con las tasas de interés más bajas para prestarle plata este 2026

Cristina Hernández, responsable de Servicios Financieros en Comfama; y Ximena Alcalde, gerente comercial de BMI Seguros Colombia.

Acceso desde $20.000 y beneficios adicionales