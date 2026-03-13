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Este es el seguro de vida con ahorro desde $20.000 de Comfama y BMI para construir patrimonio

Comfama y BMI lanzaron Ahorro Seguro, un seguro de vida desde $20.000 mensuales que combina protección financiera, ahorro con rendimientos y cashback.

  • Tanto Comfama como BMI coinciden en que la tranquilidad financiera no solo significa dinero. También implica salud, calidad de vida y la posibilidad de cumplir proyectos personales y familiares. FOTO: El Colombiano.
    Tanto Comfama como BMI coinciden en que la tranquilidad financiera no solo significa dinero. También implica salud, calidad de vida y la posibilidad de cumplir proyectos personales y familiares. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
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hace 4 horas
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En un momento en el que muchos colombianos buscan alternativas para proteger su economía familiar sin renunciar a construir patrimonio, Comfama y BMI Seguros Colombia presentaron una nueva solución financiera que mezcla ambas cosas.

Se trata de “Ahorro Seguro”, un producto que combina un seguro de vida con un componente de ahorro que crece con el tiempo.

La iniciativa busca cambiar la forma en que se entiende el seguro de vida en el país, integrando protección financiera con construcción de capital personal. El objetivo es hacer que el ahorro y la protección dejen de verse como decisiones separadas.

Cristina Hernández, responsable de Servicios Financieros en Comfama, explica que la alianza busca acompañar a las personas en la construcción de su bienestar financiero desde un enfoque pedagógico.

Según señala, la idea es acercar soluciones que generen tranquilidad inmediata y respaldo para el futuro, aprovechando la experiencia de BMI en productos de ahorro para convertir ese proceso en un camino real y viable para las personas.

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Cómo funciona “Ahorro Seguro”, el seguro de vida que también construye ahorro

Ximena Alcalde, gerente comercial de BMI Seguros Colombia, explica que aproximadamente el 50% de la prima mensual se destina directamente al ahorro del afiliado.

Ese capital se acumula con rendimientos mediante interés compuesto. En términos prácticos, el mecanismo funciona así:

-Si la persona fallece, los beneficiarios reciben tanto la suma asegurada como el ahorro acumulado.

-Si el afiliado continúa con vida, puede disponer del capital acumulado en el futuro.

Es decir, la familia queda protegida frente a un imprevisto mientras el titular construye un ahorro financiera personal.

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Cristina Hernández, responsable de Servicios Financieros en Comfama; y Ximena Alcalde, gerente comercial de BMI Seguros Colombia.
Cristina Hernández, responsable de Servicios Financieros en Comfama; y Ximena Alcalde, gerente comercial de BMI Seguros Colombia.

Acceso desde $20.000 y beneficios adicionales

Uno de los aspectos más llamativos del producto es su accesibilidad. Cualquier persona mayor de 18 años puede vincularse al programa desde $20.000 mensuales, rompiendo con el esquema tradicional de algunos productos financieros que exigen montos iniciales elevados.

A ese componente se suman beneficios adicionales como:

-Cashback en comercios aliados, es decir, devolución de un porcentaje de las compras.

-Rentabilidad proyectada sobre el ahorro acumulado.

-Acompañamiento financiero durante el proceso.

La propuesta, según Confama, apunta a que las personas no solo se aseguren, sino que comiencen a desarrollar un hábito de ahorro.

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Según BMI, el producto está pensado para un espectro amplio de usuarios. Puede ser útil tanto para jóvenes que comienzan su vida laboral como para adultos que buscan proteger a su familia mientras construyen estabilidad financiera.

La clave, explica la aseguradora, es el interés por iniciar o fortalecer el hábito de la protección y el ahorro, sin importar el nivel de ingresos.

Hernández subraya que el producto también responde a la realidad de los afiliados de la caja de compensación. Según explica, la mayoría de estas personas tiene ingresos entre uno y dos salarios mínimos, lo que hace necesario ofrecer soluciones financieras accesibles.

Las personas interesadas pueden conocer el paso a paso para adquirir el producto ingresando al portal de Comfama. El enlace habilitado para acceder al programa es: www.comfama.com/finanzas/ahorro-con-proposito.

Además: Comfama publicó seis libros para conocer los futuros.

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