Video | Dominic Wolf recibió la nacionalidad colombiana y no aguantó las lagrimas: “El honor más grande de mi vida”

Tras una década de gestiones administrativas, el creador de contenido de origen alemán, Dominic Fabian Wolf, oficializó su vínculo legal con Colombia. En una reciente ceremonia de juramento marcada por la emotividad, el influenciador confirmó el cierre de su proceso migratorio. Le puede interesar: Actriz de Vecinos confesó que ahora es “bruja” y tiene una nueva vida fuera de la pantalla “Oficialmente jurado como colombiano. El honor más grande de mi vida”, manifestó Wolf a través de sus canales digitales, donde se mostró visiblemente conmovido tras obtener el documento que lo acredita como ciudadano.

Un proceso de diez años sin intermediarios

El camino hacia la naturalización de Wolf inició formalmente el 13 de marzo, cuando recibió la notificación de que su solicitud había sido aprobada por las autoridades competentes. Según la información suministrada por el propio creador, la obtención de la ciudadanía fue el resultado de un cumplimiento riguroso de los requisitos legales exigidos por el Estado colombiano, destacando la ausencia de influencias externas en el trámite.

Dominic terminando todo el papeleo de la nacionalidad. FOTO: Tomada de redes sociales @dominiccolombia

“Sin contactos, sin rosca, sino siempre haciendo el debido proceso legal”, precisó Wolf, destacando que cada etapa se cumplió bajo los canales institucionales y de forma legal, siendo apoyado por su familia colombiana. El juramento representó el paso final de una trayectoria que comenzó en 2016, año en el que arribó al país con el objetivo de radicarse definitivamente para documentar su cultura y tradiciones, mostrando lo mejor de Colombia.

De las dificultades migratorias al arraigo en Santander: el cierre de un ciclo personal y legal

La permanencia de Dominic Wolf en territorio nacional no estuvo exenta de obstáculos. Durante sus primeros años, enfrentó la negativa de solicitudes de permanencia que lo obligaron a abandonar el país temporalmente. Sin embargo, tras su retorno, logró establecerse en Bucaramanga, ciudad donde profesionalizó su conocimiento sobre el sector al cursar estudios de turismo en la Universidad de Santander. Desde la capital santandereana, Wolf consolidó su plataforma digital enfocada en la promoción de destinos y gastronomía local.

Su arraigo en la región se fortaleció en el ámbito personal tras contraer matrimonio en 2025 con la colombiana Paula Montagut. Para el ahora ciudadano colombiano, este acto administrativo formaliza una identidad que ya ejercía en su cotidianidad.