x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Se le terminó de olvidar el mármol: Petro empezó a pedir plata para la Constituyente

El presidente publicó en redes sociales el número de cuenta bancaria para apoyar con dinero al comité promotor de la Asamblea Constituyente.

  • El presidente Gustavo Petro firmó en mármol en 2018 que no convocaría a una Constituyente. FOTO COLPRENSA
    El presidente Gustavo Petro firmó en mármol en 2018 que no convocaría a una Constituyente. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
29 de abril de 2026
bookmark

Con número de cuenta bancaria en un trino, el presidente Gustavo Petro invitó a sus seguidores y al país a apoyar económicamente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La idea del Gobierno es recoger firmas para entregar al Congreso el próximo 20 de julio el llamado para cambiar la Constitución de 1991.

En el trino que publicó el mandatario compartió la “cuenta legal” del comité que está haciendo la convocatoria. A esta, según dijo, se pueden “hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.

Le puede interesar: Constituyente, “paz total” y elecciones: Los temas que se agitarán con la anunciada visita de Petro a Medellín.

Petro compartió el número de cuenta de ahorros de Bancolombia a la que se pueden hacer las consignaciones, acompañado del logotipo del comité de la “Constituyente Popular” y un jaguar con los colores de la bandera de Colombia.

Vale recordar que una de las peticiones que el Partido Verde le puso a Iván Cepeda —el candidato del petrismo— para apoyarlo en su candidatura fue que renunciara a la idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, desde el equipo del candidato presentaron una solicitud para evitar incluir una renuncia directa a ese mecanismo.

Según varias fuentes cercanas a ese campaña, la principal motivación de este cambio fue no generar un enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro, quien recientemente volvió a poner sobre la mesa la idea de una constituyente, especialmente en el contexto del 1 de mayo.

Este 1 de mayo (próximo viernes) el presidente Petro participará en las marchas del Día del Trabajo en Medellín, según contó el Jefe de Estado en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Al respecto, la senadora del Pacto Histórico y coordinadora del Gobierno en la mesa de paz con las bandas del Valle de Aburrá, Isabel Zuleta, señaló en un mensaje que dicha visita también significará un respaldo a las conversaciones con estos grupos ilegales.

De igual manera, enfatizó que otro de los motivos del arribo de Petro será la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto que ya fue radicado en el Congreso y que genera preocupación en la oposición política.

“Será una marcha dedicada a promover una Asamblea Nacional Constituyente, recogeremos firmas y entregaremos formularios para esta tarea estratégica en la continuidad del cambio que llegó para quedarse”, afirmó Zuleta.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Política
Congreso de la República
Asamblea Nacional Constituyente del 91
Constituyente
Colombia
Gustavo Petro
Iván Cepeda
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos