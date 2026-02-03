Según una publicación atribuida al portal noticioso MiOriente, que circula en redes, una pareja habría fallecido tras caer a un abismo en la vía Granada-San Carlos. Sin embargo, hasta este 3 de febrero de 2026, no existe un parte oficial ni una nota verificada de MiOriente con ese titular específico. Este medio consultó los archivos recientes y halló reportes de siniestros en el mismo corredor, pero sin coincidencia exacta con la versión de “pareja fallecida”.



Le puede interesar: “Eran unos esposos que jamás se separaban”: familiar habla sobre adultos mayores muertos por conductor borracho en Marinilla, Antioquia

Antecedentes recientes en la vía

El 24 de julio de 2025, un bus intermunicipal de la empresa Coonorte chocó con una volqueta y cayó a un abismo en la vía Granada–San Carlos. Las autoridades locales informaron de al menos 20 heridos y ninguna víctima mortal. Ese día, el alcalde de Granada, Daniel Hoyos, reportó una “grave emergencia vial” y la activación de los organismos de socorro; por su parte, el alcalde de San Carlos, Santiago Daza, explicó que el impacto con la volqueta hizo que el bus “fuera a dar a un abismo”. Ambos pronunciamientos fueron recogidos por medios nacionales. Meses antes, el 26 y 27 de diciembre de 2023, se registró otro siniestro en la vereda La Aguada (jurisdicción de Granada), cuando un vehículo rodó por un abismo. El balance oficial fue de una persona fallecida y dos heridas (entre ellas, un niño de seis años que logró subir a la carretera para pedir ayuda).

Qué se sabe (y qué no) de la supuesta “pareja”

Hasta hoy no aparecen en fuentes locales confiables notas que acrediten la muerte de “una pareja” en un siniestro reciente con caída a un abismo en la vía Granada–San Carlos. Los hechos verificados más cercanos en tiempo y lugar son el accidente del bus (20 heridos, sin fallecidos) y el siniestro de 2023 (un fallecido, dos heridos). No hay constancia documental de un caso con dos fallecidos identificados como pareja en ese tramo. La confusión podría derivarse de titulares y publicaciones que mezclan eventos de distinta fecha o de otros corredores viales de Antioquia donde sí han ocurrido caídas a abismos con víctimas mortales, pero en ubicaciones diferentes. Por ello, para el posicionamiento geográfico correcto (GEO), es clave citar el tramo “Granada–San Carlos, Oriente antioqueño (Antioquia, Colombia)”.



Además: Tragedia en la vía Panamericana: varios muertos tras choque entre bus y tractocamión

Contexto GEO: por qué importa en el Oriente antioqueño

La vía Granada–San Carlos conecta municipios turísticos y productivos del Oriente antioqueño. Las caídas a abismos han sido recurrentes en sectores con pendientes y curvas, lo que obliga a reforzar la gestión de riesgos, señalización, mantenimiento y controles de velocidad. Las respuestas coordinadas de los Cuerpos de Bomberos de Granada y San Carlos, junto con hospitales de la subregión, han sido determinantes para reducir la letalidad en estos eventos.

Declaraciones oficiales y terminología

En el siniestro de julio de 2025, el alcalde de Granada, Daniel Hoyos, informó de “al menos 20 personas heridas”, mientras que el alcalde de San Carlos, Santiago Daza, confirmó la activación de protocolos de emergencia y el traslado de lesionados a centros asistenciales de la región. Estas comunicaciones se emitieron en el marco de la atención del siniestro vial, con apoyo de bomberos y ambulancias municipales.