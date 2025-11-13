x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Satena amplía los vuelos de la ruta Medellín–Mompox con aviones más grandes y más sillas

Satena operará la ruta Medellín–Mompox con aviones ATR 42 de 48 pasajeros, fortaleciendo la conectividad aérea y el turismo patrimonial en el Caribe colombiano.

  • La conectividad aérea, especialmente en destinos intermedios, ha sido uno de los ejes estratégicos de Satena, que actualmente cubre más de 40 rutas en todo el territorio nacional, muchas de ellas en zonas donde no operan aerolíneas comerciales privadas. FOTO: Cortesía Satena.
    La conectividad aérea, especialmente en destinos intermedios, ha sido uno de los ejes estratégicos de Satena, que actualmente cubre más de 40 rutas en todo el territorio nacional, muchas de ellas en zonas donde no operan aerolíneas comerciales privadas. FOTO: Cortesía Satena.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

La aerolínea estatal Satena anunció la ampliación de su operación en la ruta Medellín–Mompox–Medellín, una de las más emblemáticas del turismo cultural del país.

A partir de este noviembre, los vuelos de los días lunes y miércoles serán operados con aeronaves ATR 42, de 48 sillas, en reemplazo de los Beechcraft 1900, que solo podían transportar 19 pasajeros y que seguirán cubriendo la frecuencia de los viernes.

La medida responde a una creciente demanda de pasajeros hacia Santa Cruz de Mompox, joya colonial del departamento de Bolívar y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Según el comunicado de la aerolínea, la decisión también hace parte del compromiso de Satena con el fortalecimiento de la conectividad aérea regional, clave para dinamizar la economía local y promover el turismo sostenible.

“Estas nuevas frecuencias responden a las necesidades y sugerencias de nuestros usuarios. Queremos ofrecer opciones de vuelo más cómodas, eficientes y acordes con la dinámica turística y comercial de la región”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Puede leer: Satena fortalece su flota, ¿cuántos aviones recibe y cuántas rutas abrirá?

Con este incremento de sillas la aerolínea impulsa el turismo hacia Santa Cruz de Mompox, municipio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reconocido por su arquitectura colonial, riqueza cultural y vocación turística sostenible.
Con este incremento de sillas la aerolínea impulsa el turismo hacia Santa Cruz de Mompox, municipio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reconocido por su arquitectura colonial, riqueza cultural y vocación turística sostenible.

Aviones ATR 42: más capacidad, comodidad y eficiencia

Los ATR 42 son aeronaves reconocidas por su eficiencia y seguridad en trayectos regionales.

Fabricados por la compañía franco-italiana ATR, estos turbohélices son ideales para aeropuertos con pistas cortas o condiciones climáticas variables, frecuentes en las rutas del Caribe y la región Andina.

Con la incorporación de este equipo, Satena aumenta la oferta de sillas y mejora la experiencia de vuelo en una ruta que conecta dos regiones de alta relevancia turística: Antioquia y Bolívar.

La ruta Medellín–Mompox no solo sirve al turismo, sino también al comercio y a los pequeños empresarios que viajan entre ambas regiones.

“Con esta programación, seguimos fortaleciendo la conectividad regional y acercando a más colombianos a destinos que representan nuestra historia y cultura”, añadió Zuluaga Castaño.

Entérese: Satena y Wingo fueron las únicas aerolíneas que crecieron en número de pasajeros

La aerolínea anunció la ampliación de su operación en la ruta Medellín–Mompox–Medellín, con aeronaves ATR 42 de capacidad para 48 pasajeros.
La aerolínea anunció la ampliación de su operación en la ruta Medellín–Mompox–Medellín, con aeronaves ATR 42 de capacidad para 48 pasajeros.

Itinerarios y precios actualizados de la ruta Medellín–Mompox

Los tiquetes aéreos ya están disponibles desde $292.400 a través de la página web de Satena, y hasta $316.200 en los canales presenciales o puntos autorizados.

Horarios según tipo de aeronave:

Equipo ATR 42

-Lunes: Medellín–Mompox: 8:35 a. m. Y Mompox–Medellín: 10:15 a. m.

-Miércoles: Medellín–Mompox: 12:16 p. m. Y Mompox–Medellín: 1:55 p. m.

Equipo Beechcraft 1900

-Viernes: Medellín–Mompox: 7:30 a. m. y Mompox–Medellín: 9:00 a. m.

Los usuarios pueden consultar los horarios y comprar tiquetes en www.satena.com, a través del Contact Center nacional (601) 9186030, la Línea de WhatsApp (+57) 323 322 0006, o en los puntos de venta autorizados en aeropuertos y agencias.

Además: Satena cierra el año con un aumento de 45% en su conectividad

Temas recomendados

Comercio
Turismo
vuelos
Avión
Viajes
aviones
turistas
Satena
Empresario
Medellín
Bolívar
Aeropuerto Olaya Herrera
Mompox
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida