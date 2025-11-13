Satena amplía los vuelos de la ruta Medellín–Mompox con aviones más grandes y más sillas

La aerolínea estatal Satena anunció la ampliación de su operación en la ruta Medellín–Mompox–Medellín, una de las más emblemáticas del turismo cultural del país.

A partir de este noviembre, los vuelos de los días lunes y miércoles serán operados con aeronaves ATR 42, de 48 sillas, en reemplazo de los Beechcraft 1900, que solo podían transportar 19 pasajeros y que seguirán cubriendo la frecuencia de los viernes.

La medida responde a una creciente demanda de pasajeros hacia Santa Cruz de Mompox, joya colonial del departamento de Bolívar y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Según el comunicado de la aerolínea, la decisión también hace parte del compromiso de Satena con el fortalecimiento de la conectividad aérea regional, clave para dinamizar la economía local y promover el turismo sostenible.

“Estas nuevas frecuencias responden a las necesidades y sugerencias de nuestros usuarios. Queremos ofrecer opciones de vuelo más cómodas, eficientes y acordes con la dinámica turística y comercial de la región”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

