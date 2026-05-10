¿No copiarle al Gobierno le costó la presidencia (e) de ISA a Gabriel Melguizo?

La salida de Villada

Uno de los episodios que habría disgustado fue la salida de Jhonatan Villada de la dirección de Aprovisionamiento Corporativo de ISA. Villada dejó el cargo el pasado 6 de marzo, solo días después de que Melguizo asumiera, en medio de cuestionamientos por sus decisiones en la empresa y por su cercanía con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El exdirectivo es una de varias personas cercanas al círculo político del ahora superintendente de Salud que terminaron vinculada a ISA durante la administración de Jorge Carrillo. Las críticas no solo giraban alrededor de sus conexiones políticas. Villada habría intentado intervenir en el megaproyecto “Yapay” en Perú (valorado en US$800 millones). Su rol habría consistido en hablar con los contratistas ya seleccionados para que vendieran sus participaciones a terceros y en intentar modificar los manuales de contratación para permitir la entrada de aliados políticos o empresas específicas, como Power China, repitiendo el cuestionado esquema de gestión que ya lideró junto a Carrillo en EPM e Hidroituango, aunque al final no tuvo éxito. Vea aquí: Moody’s advierte que ISA podría volverse la caja menor de Ecopetrol y evalúa rebaja en su calificación Llegado Melguizo, Villada fue el primero en salir; de hecho, en los últimos meses varias personas identificadas con el entorno político de Daniel Quintero comenzaron a desvincularse de la organización.

¿Parálisis del proyecto BioNube?

La segunda decisión que habría pesado aún más en la salida de Melguizo fue detener el polémico proyecto BioNube, considerado una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas del Gobierno Nacional. La iniciativa contempla una alianza con Emiratos Árabes Unidos para construir tres centros de datos en la Costa Caribe colombiana orientados a garantizar la soberanía digital del país y proteger la información estatal. Lea también: Consejo de Estado admite tutela de Jorge Carrillo, pero le niega el regreso inmediato a la presidencia de ISA El proyecto, según el Gobierno, busca disminuir la dependencia de infraestructuras extranjeras y desarrollar una nube soberana capaz de soportar inteligencia artificial y servicios digitales del Estado. La estrategia también apunta a albergar capacidad de procesamiento para el desarrollo de inteligencia artificial en Colombia. En este proyecto tiene un papel clave InterNexa, filial de ISA, a la que el Ministerio de Ciencias adjudicó un contrato cercano a $630.000 millones para liderar la estrategia de inteligencia artificial del Gobierno y ejecutar BioNube. Sin embargo, el proyecto estaría actualmente estancado, situación que habría generado fricciones internas y malestar en sectores cercanos al Ejecutivo. Le puede interesar: ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención

Polémicas detrás del contrato

La adjudicación del contrato ha estado rodeada de cuestionamientos por posibles favorecimientos y dudas sobre la transparencia del proceso. Uno de los focos de críticas ha sido la cercanía de Saúl Kattan, expresidente de la junta de InterNexa, con el gobierno del presidente Gustavo Petro y con Verónica Alcocer. Un artículo publicado por Cambio advirtió que las condiciones técnicas de la convocatoria habrían terminado favoreciendo a la compañía, pese a las dudas existentes sobre si contaba con la experiencia suficiente para ejecutar un proyecto tecnológico de semejante magnitud. La controversia llamó la atención de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, que actualmente revisa posibles irregularidades en el proceso contractual. Entre las alertas aparecen cuestionamientos relacionados con una eventual subcontratación excesiva, una práctica que ya había generado críticas en contratos previos de InterNexa con entidades públicas como el Sena. En esos antecedentes se discutió si la empresa realmente ejecutaba los proyectos adjudicados o si actuaba principalmente como intermediaria. Vea aquí: Esto es lo que sigue para ISA tras salida definitiva de Jorge Carrillo de la presidencia

Kattan y fracturas en InterNexa

La polémica alrededor del contrato coincidió con la salida de Saúl Kattan de la junta de InterNexa a comienzos de febrero. Su retiro se habría producido en medio de fuertes tensiones y desacuerdos con otros integrantes de la directiva y con la administración de ISA. Precisamente, uno de los principales puntos de discusión estaba relacionado con la capacidad técnica de InterNexa para desarrollar proyectos tecnológicos de gran escala como el de inteligencia artificial. También existían sospechas sobre posibles direccionamientos en procesos de contratación impulsados desde la propia junta. En ese contexto, la decisión de Melguizo de frenar el avance de BioNube habría terminado convirtiéndose en uno de los detonantes de su salida de la presidencia encargada de ISA.

La transición

Por ahora, ISA atraviesa una etapa de transición desde que el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente. La alta corte concluyó que el proceso de selección presentó irregularidades que comprometían la legalidad de la designación. Entre las observaciones realizadas estuvieron presuntas inconsistencias en los criterios de evaluación utilizados durante el proceso de elección y posibles afectaciones a principios de transparencia y meritocracia. Como consecuencia, la llegada del exgerente de EPM a la dirección de ISA quedó sin efectos y la empresa pasó a ser liderada temporalmente por Gabriel Melguizo. Ese contexto de interinidad ha coincidido con movimientos internos, tensiones políticas y revisiones sobre decisiones tomadas durante la administración anterior.