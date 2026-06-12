¿Qué regalará el Día del Padre? 36% de colombianos darán ropa y calzado, destinando entre $100.000 y $300.000

El vestuario y el calzado volverán a ser los protagonistas del comercio durante la celebración del Día del Padre, este 14 de junio. En Colombia, esta categoría concentra el 36% de la intención de compra nacional y alcanza el 40,6% en Antioquia, consolidándose como la principal elección de los consumidores para homenajear a los papás.
Cabe recordar que el cambio de fecha fue impulsado por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, debido a que la habitual, que es el tercer domingo de junio, coincidía con la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
Las cifras de estos obsequios predilectos se conocieron por medio de un sondeo realizado por Fenalco Antioquia, donde además los encuestados tiene previsto regalar invitaciones a comer (27%), artículos de tecnología (7,3%) o productos de cuidado personal (5,8%).