Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Semana del Centro en Medellín: recorrido nocturno por La Playa y torneo en San Antonio marcarán el final ¿Cuándo?

La agenda continúa este viernes 12 de junio con una de las actividades más esperadas de la programación: el recorrido nocturno “El Centro se mira con amor”.

  • Adelante, el nuevo mural, instalado en el sector Villa de Boston. Atrás, el paseo de La Playa, por donde se hará el recorrido. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Cortesía
    Adelante, el nuevo mural, instalado en el sector Villa de Boston. Atrás, el paseo de La Playa, por donde se hará el recorrido. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Gerencia del Centro de Medellín anunció que la Semana del Centro continúa invitando a ciudadanos y visitantes a redescubrir el corazón de Medellín a través de experiencias culturales, artísticas y comunitarias que resaltan la transformación de la comuna 10-La Candelaria. En su recta final, la programación pone el foco en procesos de recuperación urbana, apropiación del espacio público y reconocimiento de sectores emblemáticos que hoy reflejan nuevas dinámicas culturales y económicas para la ciudad.

La agenda continúa este viernes 12 de junio con una de las actividades más esperadas de la programación: el recorrido nocturno “El Centro se mira con amor”, una experiencia guiada por el personaje Candelario que permitirá a los asistentes descubrir una nueva mirada sobre el centro de la ciudad.

Lea también: Vístase del “color de la semana” y obtenga descuentos de hasta el 60% en el Parque Norte

La actividad comenzará a las 5:00 p.m., en la plazoleta del Edificio Coltejer y recorrerá el corredor de la avenida La Playa, destacando su vocación gastronómica, comercial y cultural. Durante la jornada, los participantes visitarán establecimientos tradicionales, realizarán un taller de imaginarios urbanos, conocerán Mercados de La Playa y recibirán bonos de descuento que buscan incentivar el consumo local y fortalecer el reconocimiento de este importante sector del Centro.

La experiencia se suma a las acciones lideradas por la estrategia Coolturízate, que también promueve recorridos guiados por territorios en transformación. De hecho, esta misma semana se hizo otro recorrido por el Perpetuo Socorro, un sector que ha evolucionado de zona industrial a Distrito Creativo y que hoy alberga empresas culturales, emprendimientos, estudios audiovisuales y espacios de innovación que dinamizan la economía creativa de Medellín.

La programación finalizará el sábado 13 de junio con una jornada comunitaria enfocada en el deporte, la convivencia y el cuidado del espacio público. Desde las 8:00 a.m. se realizará una jornada de aseo y ornato en la cancha del Parque San Antonio (sí, en el Parque de San Antonio hay una cancha) seguida de un torneo de fútbol inspirado en la temática del Mundial, que se extenderá hasta el mediodía.

Según detalló la entidad, uno de los proyectos más representativos de esta edición de La Semana del Centro es la transformación del Bulevar Villa, en la carrera 41 del barrio Boston, donde el arte se convirtió en una herramienta para recuperar el espacio público y fortalecer el sentido de pertenencia.

Lea también: Matronas de barrios populares y corregimientos de Medellín llevan su cocina a La Pascasia

Allí se realizó un mural interactivo desarrollado en articulación entre la Gerencia del Centro, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Institución Educativa CEFA, la Institución Universitaria Escolme y la comunidad del sector.

La obra, inspirada en la metamorfosis de una mariposa como símbolo de transformación, integra muralismo, elementos tridimensionales y códigos QR que permiten acceder a historias y relatos construidos por estudiantes, comerciantes, residentes y transeúntes.

Para la entidad, la intervención artística hace parte de una recuperación integral que incluyó jornadas de limpieza, embellecimiento, mantenimiento ambiental y siembra de especies vegetales, así como acciones de convivencia promovidas mediante la estrategia Buen Vecino, en la que participaron cerca de 300 personas.

“La Semana del Centro es una invitación a volver la mirada hacia este territorio desde el reconocimiento, el cuidado y la apropiación ciudadana. Queremos que las personas recorran el Centro, conozcan sus procesos de transformación, apoyen a los emprendedores y disfruten de su riqueza cultural”, dijo la gerente del Centro y Territorios Estratégicos, Juliana Coral.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Cultura
Alcaldía de Medellín
Espacio público
centro
Actividades
Medellín
Centro de Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos