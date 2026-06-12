Más de 8.000 personas desplazadas y 258 masacradas en 2026: el grave panorama de DD.HH. en Colombia

En los primeros cuatro meses de 2026 se presentaron cinco casos de desplazamiento forzado masivo, los cuales perjudicaron a 8.842 personas, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La ONG especializada en la investigación del conflicto armado y los derechos humanos, identificó cinco eventos en ese periodo de tiempo, siendo el más grave el registrado en el municipio antioqueño de Briceño (Antioquia), que dejó 227 desplazados por causa del conflicto entre el frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo.

En El Patía, Cauca, hubo 115 desplazados; en Sipí, Chocó, 110; en Tibú, Norte de Santander, fueron 65; y en Bolívar, Valle del Cauca, 51.

De acuerdo con el instituto, en el 40% de los casos el motivo fue el enfrentamiento entre grupos armados ilegales; un 20% se debió a choques entre la Fuerza Pública y los delincuentes; un 20% a amenazas; y en el 20% restante aún no ha identificado la causa.

“Las cifras corresponden a una recopilación de información comunitaria contrastada con los boletines de movilidad de la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv)”, reportó Indepaz.