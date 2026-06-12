Mundial 2026: Modelo matemático de predicción pone a Colombia entre las favoritas; este sería su camino

Con el inicio del Mundial 2026 empiezan las predicciones sobre quién alzará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en Nueva York, además de hasta qué instancia llegarán algunas selecciones. Un modelo matemático creado por Credicorp Capital da pistas sobre las probabilidades de cada combinado nacional.

La empresa especializada en servicios financieros estableció un método especial reuniendo una serie de datos para así dar un detalle sobre los favoritos para ganar el Mundial. Este modelo opera bajo una ponderación de fuerzas entre las selecciones y unas simulaciones con algunas predicciones y listados.

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Dentro de esa ponderación de fortaleza está la asignación de peso a lo que es el rating Elo que mide resultados y dificultad de rivales y el ranking Fifa. El primero tiene una importancia del 75 % mientras que el listado del órgano rector del fútbol internacional un 25 %.

La compañía mencionada también utilizó una distribución de Poisson para proyectar los goles esperados en cada partido y generar marcadores posibles realistas. Esto se combinó con una simulación ejecutada más de 50.000 veces, repitiendo los escenarios con variaciones aleatorias para identificar los resultados más frecuentes y estables.

Finalmente, los resultados de este modelo fueron contrastados con mercados de predicción internacionales como Polymarket y Kalshi. Además, tuvo en cuenta las localías de México, Estados Unidos y Canadá, algo que puede sumar en sus rendimientos.