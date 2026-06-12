Dani Martínez, mejor colombiano en sexta etapa del Tour Aura ganada por su compañero Van Gils

Superviviente de una nutrida escapada, el belga Maxim Van Gils fue el ganador de la sexta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura, antes conocido como Dauphiné), este viernes en Crest-Voland.

El mejor colombiano en la fracción, en la que hubo cambios en la clasificación general, fue el compañero de Van Gils en el equipo Red Bull - BORA – hansgrohe, el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez, al arribar en el puesto 31.

Maxim se impuso en el esprint final ante el noruego Tobias Hall Johannessen y su compañero de equipo australiano Luke Tuckwell, que arrebató el maillot amarillo de líder al francés Alex Baudin.

En el grupo de los favoritos, el mexicano Isaac Del Toro (UAE) y el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) atacaron en la subida final del día para escaparse del grupo donde estaban otros candidatos al título y consiguieron arañar unos segundos.

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Del Toro, puesto 20, y Seixas, 21, cruzaron la meta con una quincena de segundos de ventaja sobre el estadounidense Matteo Jorgenson, que les siguió en un primer momento antes de ir quedando descolgado, mientras que el español Juan Ayuso entró poco después (Lidl – Trek). Martínez, campeón de dicha prueba en 2020, arribó a 4.27.

El mejor colombiano ahora en la general es Hárold Tejada (Astana), 23°, a 5.42 del líder, el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA), por quien Martínez, 27° a 6.23, ahora trabajará. Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain) no tuvo su mejor día y cayó a la casilla 56°, a 27.18 minutos.

Seixas (19 años) subió al séptimo puesto, a 3 minutos y 6 segundos de Tuckwell, mientras que Del Toro (22 años) ascendió al décimo puesto, a 3 minutos y 22 segundos.

El belga Wout Van Aert, ganador de la etapa del jueves, abandonó el Tour Aura este viernes por dolores persistentes en el codo.

El sábado y el domingo, el Tour Aura tendrá dos etapas más de montaña, primero con llegada al Grand Colombier y un día después al Plateau de Solaison, lugar que acogerá también en julio una etapa del Tour de Francia.

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