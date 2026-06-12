Haití, un país devastado cuyo corazón late al ritmo del fútbol, debuta en el Mundial de Norteamérica

Un domingo de abril, en una calle de Pétion-Ville que suele estar muy transitada, un balón pasa entre los pies de una década de adolescentes y los autos se desvían: el corazón de Haití tarde por el fútbol, a pesar del caos político, la pobreza y la delincuencia.

Los adolescentes ocupan la calzada, con piedras que hacen las veces de postes. El balón va de un jugador a otro: los jóvenes parecen despreocupados, pero se mantienen concentrados en cada movimiento.

La clasificación de Haití para el Mundial de Norteamérica 2026, que se inició el jueves en Ciudad de México, es un soplo de aire fresco para este pequeño país de casi 12 millones de habitantes.

La nación más pobre de las Américas se enfrenta desde hace años a la violencia de las pandillas, la cual ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes.

También le puede interesar: Corea del Sur remontó en el duelo ante Chequia y suma sus primeros tres puntos en el Mundial de Norteamérica

“El fútbol es esperanza y amor. Inspira orgullo y entusiasmo”, asegura a la AFP Salomé Sandler Tally, fundadora y entrenadora del club Aigle Noir AC (ANAC).

“La clasificación para el Mundial es especial para un país que ama tanto el fútbol. Es increíble haberlo logrado 52 años después”, agrega.

La primera participación mundialista de los Granaderos se remonta, de hecho, a 1974, en Alemania Occidental.

“Esta clasificación no me sorprende cuando veo el talento a nivel local, el talento de la diáspora”, en un país donde el 54% de la población tiene menos de 25 años, afirma la entrenadora.

Gran parte de los jugadores, liderados por el francés Sébastien Migné, juegan en Europa o en Norteamérica.