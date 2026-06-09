Roaming en el Mundial 2026: cuánto cuesta conectarse en México, EE.UU. y Canadá

Viajar para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026 es el plan de decenas de miles de familias y aficionados para junio y julio. Pero entre el tiquete, el hotel y las entradas, hay un gasto que muchos dejan para último momento y que puede salir más caro de lo esperado, se trata de la conectividad móvil en el exterior. Según estimaciones de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), cerca de 120.000 colombianos se desplazarán a México, Estados Unidos y Canadá durante el torneo. Esos aficionados necesitarán datos para moverse por ciudades sedes del campeonato, transferir dinero, compartir el gol en redes sociales y coordinar encuentros. La pregunta es cuál opción sale mejor: ¿roaming, SIM local o eSIM? Siga leyendo: El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

Qué es el roaming y por qué importa entenderlo antes de aterrizar

El roaming es el servicio que permite usar el celular en otro país sin cambiar de número ni de tarjeta SIM. El teléfono se conecta a redes de operadores aliados en el destino y el usuario sigue navegando, llamando y recibiendo mensajes como si estuviera en Colombia. “Es como llevar tu línea contigo”, explica Andrés Carlesimo, director de producto móvil de Claro Colombia. Y agrega: “Viajas conectado desde el primer momento, con la misma comodidad que en casa”. Esto tiene una ventaja que no ofrecen las SIM locales ni las eSIM, que el número colombiano queda activo. Cabe recordar que las aplicaciones bancarias, los correos corporativos y los sistemas de autenticación de dos pasos envían los códigos de verificación a ese número. Sin él, muchas transacciones quedan bloqueadas.

Casi 120 mil colombianos van a viajar al mundial, y la conectividad es clave, y una de las opciones más económicas es el roaming.

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Cuánto cuesta el roaming de Claro en los países del Mundial

Claro ofrece el paquete Pasaporte América, que cubre 19 países del continente, incluidos México, Estados Unidos y Canadá. Su modalidad diaria tiene precios para planes personales desde $8.900 por día (IVA incluido) y planes empresariales por $6.900 por día (IVA incluido) El paquete diario incluye el uso de los datos disponibles en el plan colombiano durante el viaje. Para quienes tienen datos ilimitados, el tope es de 40 GB por ciclo de facturación. En minutos, los usuarios de planes personales reciben 400 por ciclo y los de planes empresariales, 500. Esos minutos sirven para llamar en el país visitado, llamar a Colombia y recibir llamadas entrantes. Por otro parte, si el viaje es de una semana o más, los paquetes extendidos son más convenientes económicamente. El paquete de 7 días para Estados Unidos, México y Canadá cuesta, en la modalidad de planes personales, $47.900 (IVA incluido), con 103 minutos incluidos. Mientras que para planes empresariales es de $41.900 (IVA incluido), con el beneficio de datos del plan y minutos para llamadas locales, a Colombia y entrantes Estos paquetes se activan directamente desde la aplicación Mi Claro o por WhatsApp, sin necesidad de ir a un centro de atención. En contexto: La millonaria batalla comercial de Nike y Adidas para ser el mejor del Mundial 2026

Las ofertas de los operadores Tigo y Movistar

De cara al Mundial 2026, en el caso de Tigo, los usuarios cuentan con esquemas diarios y quincenales. El paquete más básico tiene un costo cercano a $9.500 por día, con entre 700 MB y hasta 1,5 GB diarios, además de minutos a $1.500 y SMS a $500. También ofrece un plan de $35.000 por 15 días con cerca de 10 GB, orientado a viajes más largos. Algunos planes pospago superiores incluyen roaming sin costo adicional, con bolsas que pueden llegar a 25 GB, 100 minutos y 100 SMS para uso en América. Por su parte, Movistar Colombia integra el roaming dentro de ciertos planes o mediante paquetes. Un plan mensual ronda los $99.990–$109.900, con datos aprovechables en más de 60 países, incluidos los tres anfitriones. Además, ofrece paquetes específicos como 1,5 GB por día o 10 GB por 15 días, y tarifas por demanda: llamadas salientes hasta $3.999 por minuto, entrantes $2.650 y SMS $799. Ambas compañías coinciden en ofrecer cobertura completa en Norteamérica y recomiendan activar el servicio antes del viaje para evitar sobrecostos.

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