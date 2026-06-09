Roaming en el Mundial 2026: cuánto cuesta conectarse en México, EE.UU. y Canadá

Viajar para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026 es el plan de decenas de miles de familias y aficionados para junio y julio. Pero entre el tiquete, el hotel y las entradas, hay un gasto que muchos dejan para último momento y que puede salir más caro de lo esperado, se trata de la conectividad móvil en el exterior.
Según estimaciones de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), cerca de 120.000 colombianos se desplazarán a México, Estados Unidos y Canadá durante el torneo.
Esos aficionados necesitarán datos para moverse por ciudades sedes del campeonato, transferir dinero, compartir el gol en redes sociales y coordinar encuentros. La pregunta es cuál opción sale mejor: ¿roaming, SIM local o eSIM?
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