x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Tengo mi conciencia tranquila”: Ricardo Roa descarta renunciar a la presidencia de Ecopetrol

Así lo afirmó en medio de la Asamblea General de Accionistas, que se realiza este 27 de marzo en Bogotá, donde se analizarán los resultados de 2025 de la petrolera, la distribución de utilidades y decisiones estratégicas clave.

  • Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. FOTO: Getty
    Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. FOTO: Getty
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
bookmark

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que no renunciará a su cargo, pese a las presiones y los recientes escándalos que rodean su gestión.

El directivo afirmó a Caracol Radio que su “conciencia está tranquila”, en medio de las investigaciones judiciales por presunto tráfico de influencias.

Siempre he estado muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila. Tengo cómo demostrar mi inocencia frente a estos cuestionamientos que me han venido haciendo. No me refiero a ellos por recomendación de mis abogados y, en medio de un proceso de imputación de cargos, debo ser absolutamente cuidadoso y respetuoso”, afirmó Roa.

Agregó que “la persona, el ser humano Ricardo Roa, es uno cuando enfrenta sus cuestionamientos y es otro cuando ejerce como presidente de la compañía, asumiendo el liderazgo como corresponde”.

Relacionado: Ricardo Roa sigue atornillado en Ecopetrol, pese a más escándalos; y la USO se le rebota a Petro

Sus declaraciones se dan en el marco de un ambiente de creciente tensión dentro de la compañía. Mientras la junta directiva, hasta el momento, ha optado por mantenerlo en el cargo, la Unión Sindical Obrera (USO) solicitó su salida y advirtió sobre una eventual movilización nacional si no se adoptan medidas, argumentando la defensa de los intereses de la empresa.

Asamblea de accionistas de Ecopetrol 2026: agenda y decisiones clave

En medio de este escenario, Ecopetrol realiza este 27 de marzo su Asamblea General de Accionistas en Bogotá, una jornada en la que se revisarán los principales resultados de la compañía correspondientes a 2025 y se someterán a consideración decisiones estratégicas incluidas en el orden del día.

Resultados 2025 y estados financieros en el centro del debate

El orden del día incluye la verificación del quórum, la instalación de la asamblea por parte del presidente Ricardo Roa y la designación de las comisiones encargadas de la sesión.

Vea aquí: Ricardo Roa, el gran ausente de la asamblea de ISA, ¿por qué no fue?

Posteriormente, se presentarán el informe de la Junta Directiva sobre gobierno corporativo y el informe integrado de gestión correspondiente a 2025. Entre los puntos centrales destacan la presentación y aprobación de los estados financieros individuales y consolidados con corte al 31 de diciembre de ese año, junto con el dictamen del revisor fiscal.

También se analizará la propuesta de distribución de utilidades para los accionistas, uno de los temas de mayor interés para los inversionistas.

Más noticias: Así fue el choque entre Petro y el sindicato de Ecopetrol por supuesta alianza con el uribismo

Fusión con proyecto solar y decisiones estratégicas

Dentro de los asuntos clave, la asamblea también evaluará un proyecto de fusión en el que Ecopetrol actuaría como sociedad absorbente frente a Parque Solar Portón del Sol S.A.S., una iniciativa alineada con la estrategia de transición energética de la compañía.

Temas recomendados

Empresas
Ecopetrol
Acciones
Asamblea de Accionistas
Colombia
Ricardo Roa
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida