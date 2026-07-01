José Manuel Restrepo sostuvo un encuentro con la banca para revisar los retos del sector financiero

La reunión fue confirmada por el presidente de Asobanacaria , Jonathan Malagón, quien destacó que uno de los retos centrales que discutieron fue la forma en la que van a recuperar el crecimiento y la inversión a través del crédito formal.

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo , sostuvo en la tarde de este miércoles una reunión con los principales actores del sector financiero, para dimensionar la situación que atraviesa en este momento la banca, así como los retos que deben afrontar.

La idea de fondo es clara: el país necesita ampliar su capacidad de financiar proyectos productivos, vivienda y oportunidades para más colombianos”, destacó el dirigente gremial a través de su cuenta en X.

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Asimismo, señaló que entre los puntos relevantes que conversaron desde la junta directiva de Asobancaria con Restrepo, se destaca la inclusión crediticia, la rebancarización así como temas de seguridad y fraude. En la reunión también estuvo presente el presidente de la junta directiva de Asobancaria y de Davivienda, Javier Suárez.

El vicepresidente entrante es quien lidera el “empalme anticorrupción” con más de 1.300 personas, distribuidas en 22 mesas técnicas, quienes revisarán cómo entregará el Ejecutivo el presidente saliente Gustavo Petro.

Además, se ha pronunciado sobre asuntos relevantes de la economía, debido a su anterior cargo como ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. También ha criticado al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por su anuncio de desobediencia civil pacífica, aludiendo que este comportamiento del excandidato presidencial es “gravísimo” y desdice de su condición de demócrata.

“No debería ser el camino en un país serio, donde haya democracia. Quien fue derrotado tiene que reconocer al presidente de la República”, expresó en una entrevista con La FM.

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