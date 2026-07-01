José Manuel Restrepo sostuvo un encuentro con la banca para revisar los retos del sector financiero

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo en la tarde de este miércoles una reunión con los principales actores del sector financiero, para dimensionar la situación que atraviesa en este momento la banca, así como los retos que deben afrontar.
La reunión fue confirmada por el presidente de Asobanacaria, Jonathan Malagón, quien destacó que uno de los retos centrales que discutieron fue la forma en la que van a recuperar el crecimiento y la inversión a través del crédito formal.