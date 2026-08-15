El 97% de las zonas afectadas por el terremoto ya tiene energía

Más del 97% de los usuarios que quedaron sin energía eléctrica tras el terremoto del 10 de agosto y sus réplicas ya cuenta nuevamente con el servicio, informó el Ministerio de Minas y Energía.

El sismo afectó inicialmente a más de 1,5 millones de usuarios, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca y Nariño. La emergencia provocó además la desconexión de cerca de 1.700 megavatios (MW) de demanda, equivalentes al 18% del consumo nacional en ese momento. Aunque la recuperación avanza de manera significativa, todavía persisten comunidades sin electricidad, especialmente en zonas rurales y territorios de difícil acceso. En Chocó, uno de los departamentos más afectados, el restablecimiento del servicio alcanza el 98%, luego de que varias empresas del sector se sumaran a las labores de recuperación.

Ante la solicitud de DISPAC, se articuló el apoyo de CEDENAR, ENEL, EPM, ELECTROVICHADA, ELECTROCAQUETÁ y otras compañías, que aportaron equipos, materiales y cuadrillas para atender los daños. Las labores continúan en Lloró, Yuto, Paimadó, Managrú, Tutunendo, Río Quito y diferentes comunidades indígenas. También se mantienen trabajos en Santa Genoveva de Docordó, Mochado, Pizarro, Piliza, Bellavista, Villa Luz y San José de Quera, donde el acceso ha sido especialmente complejo.

Caldas y Risaralda tienen una recuperación del 99%

Otros departamentos observan avances aún mayores. CHEC logró restablecer el 99% del servicio en Caldas y Risaralda, mientras EMCALI, CELSIA y EDEQ concentran actualmente sus esfuerzos en los usuarios que permanecen sin electricidad. La mayoría de los casos pendientes se encuentra en zonas rurales del norte del Valle del Cauca, donde las condiciones de acceso dificultan el traslado de personal y equipos. Durante la emergencia, las empresas y autoridades priorizaron la atención de hospitales, acueductos, aeropuertos y torres de comunicaciones, considerados servicios esenciales para la población. El Ministerio de Minas y Energía señaló que los principales retos se encuentran actualmente en las Zonas No Interconectadas y en áreas rurales de difícil acceso. En estos territorios, el IPSE y los prestadores trabajan en la recuperación de plantas de generación, postes y redes eléctricas afectadas por el terremoto.

Los equipos han tenido que enfrentar derrumbes, vías destruidas y fallas de comunicación. En algunos puntos, las dificultades han obligado a recurrir a sistemas de comunicación y operación vía satelital para mantener la coordinación de las labores. Desde las primeras horas de la emergencia, el Ministerio de Minas y Energía activó la coordinación sectorial con XM, el Consejo Nacional de Operación de electricidad y gas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el IPSE y los agentes del sector. El propósito fue monitorear el estado del sistema y trasladar capacidades hacia los lugares que más las necesitaban. Además, se estableció un mecanismo para consolidar las necesidades de los operadores del Sistema Interconectado Nacional y de las Zonas No Interconectadas, de manera que otros agentes pudieran sumarse con equipos, materiales y cuadrillas. El Gobierno destacó que la recuperación ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las entidades nacionales, gobernaciones, alcaldías, organismos de atención de emergencias y empresas privadas.

“Mientras haya familias sin energía, la emergencia sigue abierta”

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, destacó que el avance en la recuperación del servicio no significa que hayan terminado las labores.

“Ninguna cifra alcanza a nombrar lo que estas familias perdieron. Por ellas, y por cada comunidad que hoy sigue esperando, no vamos a detenernos: el país entero está trabajando para que la energía vuelva a cada casa, a cada hospital, a cada vereda”, afirmó. La funcionaria aseguró que el sector continuará trabajando hasta recuperar el servicio para el último usuario afectado. “Este sector demostró que sabe unirse cuando Colombia lo necesita, y así seguiremos hasta el último usuario, pues mientras haya familias sin energía, la emergencia sigue abierta para nosotros”, agregó. El Ministerio continuará acompañando a los operadores y gestionando los recursos necesarios para completar el restablecimiento del servicio y avanzar hacia una infraestructura energética más resistente ante futuras emergencias.