Cierran el colegio donde desapareció Valeria Afanador y cancelan su licencia de funcionamiento

La Gobernación de Cundinamarca declaró administrativamente responsable al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció de la institución educativa en Cajicá en agosto de 2025. Como consecuencia, ordenó el cierre del colegio y la cancelación de su licencia de funcionamiento.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca y notificada al establecimiento educativo, aproximadamente un año después de la tragedia que conmocionó al país.

Según el documento, de 88 páginas, las autoridades encontraron una infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio educativo. La investigación administrativa concluyó que el colegio incumplió su deber de cuidado frente a los estudiantes, presentó fallas en sus protocolos de seguridad y no garantizó una vigilancia diferenciada para Valeria.

La Gobernación también tuvo en cuenta las condiciones particulares de la menor. Valeria tenía síndrome de Down y, de acuerdo con la decisión, se encontraba en una situación de “triple condición de vulnerabilidad” por su género, edad y discapacidad. Para las autoridades, estas circunstancias exigían una protección reforzada y medidas específicas de vigilancia.