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Cierran el colegio donde desapareció Valeria Afanador y cancelan su licencia de funcionamiento

La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre del colegio y canceló su licencia de funcionamiento, tras determinar fallas en el deber de cuidado, los protocolos de seguridad y la vigilancia de la niña de 10 años.

  • El Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, fue sancionado por la Gobernación de Cundinamarca tras la investigación administrativa por la desaparición y muerte de Valeria Afanador. FOTO: Cortesía ICBF
    El Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, fue sancionado por la Gobernación de Cundinamarca tras la investigación administrativa por la desaparición y muerte de Valeria Afanador. FOTO: Cortesía ICBF
  • Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025 cuando se encontraba en el colegio de Cajicá. Su cuerpo fue encontrado 15 días después en un río cercano a la institución. FOTO: Redes sociales y Policía.
    Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025 cuando se encontraba en el colegio de Cajicá. Su cuerpo fue encontrado 15 días después en un río cercano a la institución. FOTO: Redes sociales y Policía.
El Colombiano
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hace 8 horas
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La Gobernación de Cundinamarca declaró administrativamente responsable al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció de la institución educativa en Cajicá en agosto de 2025. Como consecuencia, ordenó el cierre del colegio y la cancelación de su licencia de funcionamiento.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca y notificada al establecimiento educativo, aproximadamente un año después de la tragedia que conmocionó al país.

Según el documento, de 88 páginas, las autoridades encontraron una infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio educativo. La investigación administrativa concluyó que el colegio incumplió su deber de cuidado frente a los estudiantes, presentó fallas en sus protocolos de seguridad y no garantizó una vigilancia diferenciada para Valeria.

La Gobernación también tuvo en cuenta las condiciones particulares de la menor. Valeria tenía síndrome de Down y, de acuerdo con la decisión, se encontraba en una situación de “triple condición de vulnerabilidad” por su género, edad y discapacidad. Para las autoridades, estas circunstancias exigían una protección reforzada y medidas específicas de vigilancia.

¿Qué pasó con Valeria Afanador?

Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025, cuando se encontraba en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, Cundinamarca.

Tras su desaparición se desplegó una extensa operación de búsqueda en la zona, que se prolongó durante 15 días. Finalmente, el cuerpo de la menor fue encontrado en un río cercano a la institución educativa.

El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del colegio y sobre la manera en que se realizó la vigilancia de la estudiante antes de su desaparición.

Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025 cuando se encontraba en el colegio de Cajicá. Su cuerpo fue encontrado 15 días después en un río cercano a la institución. FOTO: Redes sociales y Policía.
Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025 cuando se encontraba en el colegio de Cajicá. Su cuerpo fue encontrado 15 días después en un río cercano a la institución. FOTO: Redes sociales y Policía.

La Secretaría de Educación determinó que las omisiones encontradas justificaban una de las sanciones más severas dentro del ámbito administrativo educativo: la cancelación de la licencia de funcionamiento, decisión que implica el cierre del establecimiento.

La resolución también señala como responsable administrativa a la rectora Sonia Ochoa, por la infracción relacionada con la prestación del servicio educativo.

Familia de Valeria pide que el caso no quede impune

En paralelo a ese proceso administrativo, el caso también continúa en el ámbito penal. Manuel Afanador, padre de Valeria, ha expresado públicamente su preocupación por el rumbo de las investigaciones y ha pedido a la Fiscalía que esclarezca completamente lo ocurrido.

La decisión de la Gobernación representa un nuevo capítulo en el caso, pero no determina por sí misma responsabilidades penales por la muerte de la menor. Estas deberán establecerse dentro de la investigación que adelantan las autoridades judiciales.

La familia de Valeria continúa reclamando respuestas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior muerte.

¿Por qué cerraron el colegio donde desapareció Valeria Afanador?
La Gobernación de Cundinamarca ordenó cerrar el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe y cancelar su licencia de funcionamiento tras determinar que incurrió en una infracción grave relacionada con el deber de cuidado y la seguridad de sus estudiantes.
¿Qué pasó con Valeria Afanador en el colegio de Cajicá?
Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras estaba en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá. Después de 15 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un río cercano.
¿Qué pasará con la investigación por la muerte de Valeria Afanador?
La sanción administrativa contra el colegio no establece responsabilidades penales. La investigación judicial continúa y deberá determinar si hubo responsables por la desaparición y muerte de la menor.

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