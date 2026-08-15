Los talibanes celebran sus cinco años en el poder en Afganistán

Los talibanes celebraron este sábado el quinto aniversario de su regreso al poder en Afganistán, reivindicando la “independencia” y la seguridad en el país, donde la población sufre no obstante unas “restricciones agobiantes”, en especial las mujeres, según la ONU.
Kabul amaneció con banderines y carteles en las calles que proclaman que “el 15 de agosto es el día en el que la Nación afgana izó la bandera de la fe, del honor y de la independencia”. Motos, vehículos y rickshaws circulaban luciendo las banderas blancas y negras del Emirato Islámico de Afganistán, como se llama oficialmente el país desde agosto de 2021.