La cadena de restaurantes Don Jediondo no aguantó la crisis financiera y comenzó proceso de liquidación: ¿por qué quebró?

La cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla SAS entró en proceso de liquidación judicial el 25 de agosto de 2025, informó según la Superintendencia de Sociedades.
La decisión se tomó tras constatar que la empresa incumplió de manera reiterada los compromisos adquiridos en su proceso de reorganización.
La marca fue creada por el humorista Pedro González, conocido como Don Jediondo. Ya se conocía el problema financiero de esta cadena de restaurantes.
De hecho, González intentó mantenerse a flote durante casi tres años bajo la figura de reorganización empresarial. Sin embargo, los compromisos adquiridos con entidades estatales y privadas se hicieron insostenibles, lo que aceleró el deterioro de sus finanzas y la llevó finalmente al proceso de liquidación.