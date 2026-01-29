Repatriar el ahorro pensional reduciría hasta 30% las mesadas de los colombianos, alerta la Contraloría

La Contraloría General de la República publicó un análisis técnico sobre el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone reducir el límite de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones obligatorios administrados por las AFP. De acuerdo con el ente de control, la medida podría llevar a que los trabajadores se jubilen con hasta 29,5% menos en el valor de sus mesadas.
Además del impacto directo sobre el ahorro pensional, la Contraloría advirtió que la iniciativa incrementaría la presión fiscal y podría comprometer la estabilidad del sistema pensional, al obligar al Estado a destinar mayores recursos para garantizar el pago de las pensiones.
