Gilinski celebra un año en la presidencia de Nutresa sin pagar dividendos

“En mi primer año como CEO de Grupo Nutresa, siento un profundo orgullo y una gran responsabilidad al presentarles este informe de gestión 2025, un año que no solo se caracterizó por grandes logros para el negocio, sino que marcó el inicio de una evolución fundamental que está redefiniendo nuestro futuro”.
De esta manera el banquero Jaime Gilinski entregó los resultados de 2025 a la asamblea de accionistas de Nutresa, que tuvo un quórum de 99,54% y se celebró en el Country Club Ejecutivos, de Medellín.
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