Caso fruver: señalan que Racero y miembro de su UTL habrían mentido ante el Consejo de Estado

No cesan los dolores de cabeza para el recién elegido senador del Pacto Histórico David Racero, quien sigue respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia por cuenta de las posibles irregularidades en el supuesto uso de personal de su unidad de trabajo legislativo (UTIL) para apoyar un negocio familiar. Lo anterior, en el célebre caso que involucra un negocio de frutas y verduras en Bogotá o fruver.
En el marco de las pesquisas, este lunes se conoció que, al parecer, el congresista y el miembro de su UTL, John Leonardo García, mintieron ante el Consejo de Estado negando que García hubiese laborado en el fruver mientras también estaba al servicio legislativo de Racero.
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Según la información conocida por el periodista Daniel Coronell y revelada en Caracol Radio, esa información llegó a través de un informante a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. Lo anterior, producto de una comunicación dirigida al magistrado César Augusto Reyes.
De lo dicho en la misiva se desprende que el informante tendría al menos 17 comunicaciones de WhatsApp que evidenciarían además que García manejaba los carros del hoy representante y de su familia, “así como un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en algunas ocasiones en compañía de un escolta identificado en esa carta. Lo llevaba, lo traía y lo recogía cuando llegaba de viaje”, señala el reporte periodístico.