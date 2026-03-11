Colombia activa plan para importar gas desde Venezuela: Gobierno y PDVSA repararán tubería faltante del gasoducto Antonio Ricaurte

El Gobierno colombiano activó una hoja de ruta con la empresa estatal venezolana PDVSA para reponer un tramo de tubería y avanzar en la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, infraestructura clave para el transporte de gas entre Colombia y Venezuela.
El acuerdo se logró tras una reunión estratégica entre los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la sucursal Colombia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
En el encuentro se definió el plan para sustituir cinco kilómetros de tubería del lado colombiano del gasoducto, un paso necesario para retomar la operación de esta infraestructura energética.
La reunión se realizó como parte de las tareas encomendadas por el presidente Gustavo Petro antes de su encuentro con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de avanzar en la reactivación de la cooperación energética entre ambos países.