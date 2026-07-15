Piedad Urdinola renunció a la dirección del Dane, ¿quién queda a cargo?

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola, presentó su renuncia al presidente de la República y dejará el cargo a partir del próximo 21 de julio de 2026, informó la entidad a través de un comunicado divulgado este miércoles.
Según el Dane, la funcionaria ya adelantó el proceso de empalme para garantizar la continuidad institucional y la producción de las estadísticas oficiales del país.
“La directora realizó el proceso de empalme siguiendo las directrices que impartió el Gobierno Nacional, con pleno respeto a la Constitución y a las leyes y contó con la respectiva transmisión institucional para toda la ciudadanía, con el propósito de asegurar una transición ordenada, transparente y responsable, así como la continuidad de la producción estadística del país”, señaló el comunicado.
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