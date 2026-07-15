El lugar desde donde Quintero despacha las cuatro empresas que creó en un solo día

Las cuatro empresas que Daniel Quintero constituyó el mismo día operan desde una misma dirección; un apartamento del edificio donde actualmente reside el exalcalde de Medellín. Esa dirección aparece como domicilio de Quintero Calle Lawyers, NeuraTork Robotics, MEV Energy y Reeco Mining, las sociedades que registró el pasado 8 de diciembre y desde donde, en el papel, operan negocios que abarcan desde el derecho hasta la robótica, la energía y la minería.
La imagen captada por EL COLOMBIANO muestra precisamente ese edificio. Allí fueron vistos Quintero y su exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo. Ese apartamento es el centro de operaciones registrado para las cuatro compañías.
En contexto: Daniel Quintero se dedicó a crear polémicas empresas: Desde generación de energía hasta de tierras raras