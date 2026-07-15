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El lugar desde donde Quintero despacha las cuatro empresas que creó en un solo día

Un apartamento del edificio donde vive Daniel Quintero figura como el domicilio de las cuatro empresas que constituyó el mismo día. Desde esa dirección aparecen registradas las sociedades dedicadas al derecho, la robótica, la energía y la minería.

  • Daniel Quintero y su exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo, en el edificio donde está ubicado el apartamento que figura como domicilio de las cuatro empresas. Foto: EL COLOMBIANO
    Daniel Quintero y su exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo, en el edificio donde está ubicado el apartamento que figura como domicilio de las cuatro empresas. Foto: EL COLOMBIANO
  • Las cuatro empresas constituidas por Daniel Quintero tienen como domicilio registrado un apartamento de este edificio. Foto: EL COLOMBIANO
    Las cuatro empresas constituidas por Daniel Quintero tienen como domicilio registrado un apartamento de este edificio. Foto: EL COLOMBIANO
  • Las nuevas empresas de Daniel Quintero, dedicadas al derecho, la robótica, la energía y la minería, comparten como domicilio un apartamento de este edificio gris. FOTO: EL COLOMBIANO
    Las nuevas empresas de Daniel Quintero, dedicadas al derecho, la robótica, la energía y la minería, comparten como domicilio un apartamento de este edificio gris. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 5 horas
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Las cuatro empresas que Daniel Quintero constituyó el mismo día operan desde una misma dirección; un apartamento del edificio donde actualmente reside el exalcalde de Medellín. Esa dirección aparece como domicilio de Quintero Calle Lawyers, NeuraTork Robotics, MEV Energy y Reeco Mining, las sociedades que registró el pasado 8 de diciembre y desde donde, en el papel, operan negocios que abarcan desde el derecho hasta la robótica, la energía y la minería.

La imagen captada por EL COLOMBIANO muestra precisamente ese edificio. Allí fueron vistos Quintero y su exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo. Ese apartamento es el centro de operaciones registrado para las cuatro compañías.

En contexto: Daniel Quintero se dedicó a crear polémicas empresas: Desde generación de energía hasta de tierras raras

Daniel Quintero y Esteban Restrepo aparecen en el edificio donde está registrado el domicilio de las cuatro empresas creadas por el exalcalde. Foto: EL COLOMBIANO
Daniel Quintero y Esteban Restrepo aparecen en el edificio donde está registrado el domicilio de las cuatro empresas creadas por el exalcalde. Foto: EL COLOMBIANO

Las sociedades tienen un capital suscrito de $10 millones cada una, por lo que en conjunto representan $40 millones. En la declaración de bienes que presentó al asumir como superintendente de Salud, Quintero reportó ingresos por acciones ($32,5 millones) y honorarios ($125,6 millones). Se desprende que el rubro de acciones corresponde a su participación en Movisoft Ltda. (actualmente en liquidación) y a su condición de propietario único de las cuatro nuevas empresas.

La coincidencia del domicilio y la creación simultánea de las sociedades también abrió interrogantes sobre el propósito de esa decisión. Una de las hipótesis planteadas es que cada empresa inscrita en una cámara de comercio representa un voto en la elección de dignatarios de esa entidad, por lo que la constitución de múltiples sociedades podría servir para acumular poder si otras personas cercanas realizan la misma operación con empresas que, en la práctica, no desarrollen actividad económica.

Las cuatro empresas constituidas por Daniel Quintero tienen como domicilio registrado un apartamento de este edificio. Foto: EL COLOMBIANO
Las cuatro empresas constituidas por Daniel Quintero tienen como domicilio registrado un apartamento de este edificio. Foto: EL COLOMBIANO

Un antecedente ocurrió en 2012, cuando un reducido grupo de empresarios habría intentado influir en la elección de directivos de la Cámara de Comercio de Barranquilla. De las 1.545 personas jurídicas creadas durante el período analizado, 1.483 estaban concentradas en apenas 72 personas naturales, compartían domicilios, representantes legales, contadores y reportaban un solo empleado. Las irregularidades obligaron a repetir el proceso electoral.

Durante la administración de Quintero en Medellín (2020-2023), otra controversia giró alrededor de la creación de entidades sin ánimo de lucro impulsadas por personas cercanas al exmandatario. Sus críticos sostuvieron que hacían parte de una estructura con fines electorales y de consecución de recursos.

Las nuevas empresas de Daniel Quintero, dedicadas al derecho, la robótica, la energía y la minería, comparten como domicilio un apartamento de este edificio gris. FOTO: EL COLOMBIANO
Las nuevas empresas de Daniel Quintero, dedicadas al derecho, la robótica, la energía y la minería, comparten como domicilio un apartamento de este edificio gris. FOTO: EL COLOMBIANO

En ese contexto surgió la Fundación Pro Medellín, promovida por el movimiento Independientes como respuesta a Proantioquia. También aparecieron organizaciones como Medellín Imparable y El Futuro se parece a nosotros, creadas para expandir la presencia política del movimiento en los barrios y que, según distintas denuncias, buscaban canalizar recursos para futuras campañas.

Precisamente esta última organización fue mencionada en el escándalo de la reunión realizada en una vivienda de El Poblado, donde funcionarios y contratistas denunciaron que les solicitaron aportar mensualmente entre $20.000 y $200.000, según el valor de sus contratos, para el sostenimiento de esa ONG.

El plan empresarial tras dejar la Supersalud

Después de que el periodista Melquisedec Torres revelara la creación de las compañías, Quintero aseguró que no existe ninguna irregularidad y recordó que las incluyó en su declaración de bienes al posesionarse como superintendente.

“Tengo empresas desde hace más de 25 años. Ninguna, nunca, ha contratado con el Estado ni directa ni indirectamente”, escribió.

Según explicó, antes de aceptar el cargo en la Superintendencia de Salud tenía previsto dedicarse de lleno a esos negocios y ese continúa siendo su plan cuando termine su gestión.

Sobre NeuraTork Robotics, afirmó que busca desarrollar el primer robot humanoide colombiano. Agregó que MEV Energy y Reeco Mining nacieron para suministrar la energía y los minerales raros que requeriría ese proyecto tecnológico. No explicó, en cambio, cuál es el objetivo específico de Quintero Calle Lawyers.

Las páginas web también generan dudas

Las páginas de internet de las nuevas compañías también despertaron cuestionamientos.

Aunque Quintero Calle Lawyers fue creada el 8 de diciembre, su portal asegura contar con 15 años de experiencia, haber atendido más de 50.000 clientes y resuelto más de 40.000 casos, cifras que equivaldrían a más de 5.700 procesos exitosos por mes.

El periodista Melquisedec Torres también llamó la atención sobre las supuestas historias de clientes publicadas en el sitio web, señalando que fueron elaboradas con inteligencia artificial.

Por su parte, NeuraTork Robotics afirma disponer de más de 215 ingenieros, haber desarrollado más de 200 piezas y trabajar en inteligencia artificial, análisis espacial, control robótico y actuadores de alta precisión para construir el primer robot humanoide colombiano completamente autónomo.

Las afirmaciones recuerdan otro proyecto promovido por Quintero durante su alcaldía; el denominado Robocop, un sistema de vigilancia que presentó como una innovación tecnológica para combatir la inseguridad, pero que terminó reduciéndose a un piloto con remolques equipados con cámaras, altavoces y paneles solares para vigilar puntos donde se arrojaban basuras y que finalmente fue archivado.

Desde el punto de vista jurídico, crear sociedades que no desarrollen actividad económica no constituye por sí mismo una conducta ilegal, siempre que cumplan con sus obligaciones tributarias y mercantiles. Sin embargo, si la información publicada para promocionar sus servicios no corresponde con la realidad, podría dar lugar a cuestionamientos por presunta publicidad engañosa.

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