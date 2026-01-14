Remesas a Colombia crecerán menos en 2026 por culpa de la política migratoria de Trump en EE. UU.

Las remesas que recibe Colombia se mantendrán en niveles elevados en 2026, aunque su crecimiento perderá velocidad. Así lo advierte un nuevo informe de BBVA Research, que analiza el impacto del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos sobre los flujos de dinero hacia América Latina.
El estudio señala que el principal freno vendrá precisamente desde Estados Unidos, origen de más de la mitad de las remesas que llegan al país.
Aun así, no se espera una caída abrupta, sino una desaceleración gradual en un flujo que hoy es vital para miles de hogares y para la estabilidad macroeconómica.
