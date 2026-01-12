x

El papa León XIV se reunió con María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz

El Vaticano emitió un comunicado para informar sobre el encuentro entre el papa y la líder opositora, un hecho que ocurre en paralelo con la liberación de 116 presos políticos en Venezuela.

  El papa León XIV y la líder opositora María Corina Machado se reunieron en el Vaticano este 12 de enero de 2026. FOTO: Vaticano
    El papa León XIV y la líder opositora María Corina Machado se reunieron en el Vaticano este 12 de enero de 2026. FOTO: Vaticano
Agencia AFP
hace 9 horas
El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según un breve comunicado del Vaticano.

El Vaticano no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana.

Lea también: El papa manifiesta “grave preocupación” y pide “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”

La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.

El papa León XIV y la líder opositora María Corina Machado se reunieron en el Vaticano este 12 de enero de 2026. FOTO: Vaticano
El papa León XIV y la líder opositora María Corina Machado se reunieron en el Vaticano este 12 de enero de 2026. FOTO: Vaticano

Tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York, el presidente Donald Trump dijo que Machado “no goza de apoyo ni de respeto en su país”. Sin embargo, dijo que se reuniría con ella esta semana.

Entérese: Papa León XIV expresa preocupación por Venezuela tras captura de Maduro: “hay que respetar los derechos humanos y civiles de todos”

En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa peruanoestadounidense pidió “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.

El papa León XIV y la líder opositora María Corina Machado se reunieron en el Vaticano este 12 de enero de 2026. FOTO: Vaticano
El papa León XIV y la líder opositora María Corina Machado se reunieron en el Vaticano este 12 de enero de 2026. FOTO: Vaticano

Venezuela dijo que liberó a más de 100 presos políticos en medio de presión de EE. UU.

La noticia del encuentro entre Machado y el papa León XIV se produce en paralelo con la excarcelación en Venezuela de 116 presos políticos dentro de un proceso de liberaciones anunciado la semana pasada, tras la captura de Nicolás Maduro en un bombardeo de Estados Unidos.

Desde ese ataque del 3 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que está a cargo del país. El domingo dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro, la presidente interina Delcy Rodríguez, y deslizó su intención de reunirse con ella.

Al mismo tiempo, el republicano publicó en su red social una imagen alterada de su perfil en Wikipedia en la que aparece como “presidente encargado de Venezuela”. El depuesto presidente Nicolás a Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos para responden en un caso de narcotráfico ante un juez de Nueva York.

A la ofensiva en Venezuela, se suma la diatriba contra Cuba, aliado histórico del chavismo. Trump anunció un corte de las ayudas petroleras de Venezuela a la isla y los exhortó a llegar a un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

El presidente cubano Miguel Díaz Canel dijo este lunes que “no existen conversaciones” en curso con Estados Unidos, en respuesta a afirmaciones de Trump en ese sentido.

Con Venezuela, la reanudación de relaciones diplomáticas está sobre la mesa, al tiempo que el gobierno interino de Rodríguez hace las primeras concesiones. Firmó acuerdos petroleros con Estados Unidos y accedió a la liberación de un “número importante” de presos políticos.

El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado de 116 excarcelaciones, aunque el número reportado hasta ahora por la ONG especializada Foro Penal es de 40, incluyendo a dos italianos liberados. Sube a 48 si se incluye a partidos opositores y otras oenegés. Ha sido un proceso lento y agónico desde el primer anuncio el jueves pasado. Los familiares se agolpan frente al Helicoide en Caracas y el Rodeo I, a las afueras de la capital, con la esperanza de ver a su preso salir en libertad.

Siga leyendo: Trump advierte a Cuba que alcance “un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”

Temas recomendados

Internacional
Justicia
Religiones
Catolicismo
Premio Nobel
Izquierda
Geopolítica
Diplomacia
Mundo
Oposición
Operativos
religión
Líder opositora
Libertad religiosa
capturas
Vaticano
Venezuela
María Corina Machado
Papa León XIV
Club intelecto
Utilidad para la vida