El papa León XIV se reunió con María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz

El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según un breve comunicado del Vaticano.
El Vaticano no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana.
La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.