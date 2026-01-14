Precio del dólar en Colombia sigue cayendo y se acercó a los $3.600, ¿de cuánto es el desplome?

El dólar mantiene su tendencia descendente en Colombia y volvió a ubicarse en niveles que no se veían desde junio de 2021. Durante la jornada de este miércoles 14 de enero, la divisa llegó a cotizar $41,91 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para el día se fijó en $3.663,24. A las 9:21 a. m., el precio del dólar marcó un mínimo de $3.610 y un máximo de $3.648,18. Más adelante, hacia las 10:50 a. m., la tasa promedio del mercado se ubicó en $3.644,726, mientras que la tasa de apertura fue de $3.630. Entérese: Precio del dólar se desplomó este martes y ya está por debajo de los $3.700

Apertura a la baja y más operaciones en el mercado

La divisa abrió la jornada en terreno negativo, con una caída de $33,24 frente a la TRM. Hacia las 8:10 a. m., el dólar se movía entre un mínimo de $3.630 y un máximo de $3.648,18, con 22 transacciones que sumaban US$18,7 millones. Con el avance de la mañana, el volumen negociado aumentó de forma significativa. A las 10:50 a. m., las transacciones acumuladas alcanzaban los US$865,239 millones, reflejando un mercado activo y una fuerte presión vendedora sobre la divisa estadounidense.

El movimiento no tomó por sorpresa a los analistas. En la sesión anterior, el dólar había iniciado negociaciones en $3.705 y fue cayendo de forma sostenida hasta tocar un mínimo de $3.626,55, un nivel que reforzó la señal de una tendencia descendente marcada. Este comportamiento consolidó la percepción de que el mercado cambiario colombiano atraviesa una fase de fortaleza del peso, impulsada tanto por factores locales como externos.

Deuda externa en Colombia con más dólares, menor tasa de cambio

Una de las claves detrás de la caída del dólar la explicó Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados, a La República. Según señaló, el mercado reaccionó a la noticia de que el Gobierno colombiano colocó deuda externa por casi US$5.000 millones, la mayor emisión de su historia. La colocación se hizo con vencimientos a tres, cinco y siete años. Al tratarse de una emisión en dólares, esos recursos ingresan inicialmente en moneda extranjera. Sin embargo, como el Gobierno necesita pesos para cubrir sus obligaciones internas, debe convertir esos dólares en el mercado cambiario local. Ese proceso incrementa la oferta de dólares y presiona a la baja la tasa de cambio. En términos simples, entran más dólares de los que el mercado demanda, lo que fortalece al peso colombiano.