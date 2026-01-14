Precio del dólar en Colombia sigue cayendo y se acercó a los $3.600, ¿de cuánto es el desplome?

El dólar mantiene su tendencia descendente en Colombia y volvió a ubicarse en niveles que no se veían desde junio de 2021.
Durante la jornada de este miércoles 14 de enero, la divisa llegó a cotizar $41,91 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para el día se fijó en $3.663,24.
A las 9:21 a. m., el precio del dólar marcó un mínimo de $3.610 y un máximo de $3.648,18. Más adelante, hacia las 10:50 a. m., la tasa promedio del mercado se ubicó en $3.644,726, mientras que la tasa de apertura fue de $3.630.
