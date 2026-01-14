x

MinDefensa responde a denuncias de ‘chuzadas’ del MinJusticia: “Jamás se ha ordenado hacer seguimiento”

El general retirado Pedro Sánchez sostuvo que el ministro Idárraga fue víctima de información falsa y reiteró que en Colombia ya no se usa el software Pegasus.

  El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, señaló respecto a la denuncia de ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que ya no se usa Pegasus. Fotos: Colprensa
    El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, señaló respecto a la denuncia de ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que ya no se usa Pegasus. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, respondió a los señalamientos del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien manifestó que lo habían chuzado con el uso del software Pegasus. En una rueda de prensa, el general retirado Sánchez desmintió a su homólogo de la cartera de Justicia y subrayó que este programa ya no se utiliza en Colombia.

El martes, el Reporte Coronell de Caracol Radio, Idárraga denunció que, desde que estuvo fungiendo como Secretario de Transparencia, miembros del Gobierno Nacional lo estarían interceptando.

Según un informe forense realizado por una empresa internacional — por pedido del funcionario— la orden de hacerlo llegó desde el Ministerio de Defensa: “No confío en el ministro Sánchez”, aseguró en la entrevista, y agregó que la infiltración habría sido financiada utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado.

Lea también: Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denuncia que lo están chuzando desde el propio Gobierno: “No confío en el ministro Sánchez”

“Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, le respondió este miércoles Sánchez. En la misma declaración a medios nacionales, el jefe de la cartera de Defensa dijo que Pegasus se dejó de utilizar en el país desde el 2022.

Así mismo, el general retirado enfatizó en que, si se llegara a utilizar el programa Pegasus, se debe hacer con orden judicial, o de lo contrario, sería una violación a la ley.

Sobre las acusaciones del ministro Idárraga que menciona al sargento viceprimero Darwin Rodríguez, el ministro Sánchez reiteró que ese oficial no hace parte de inteligencia y que la única misión de ese uniformado es ser un articulador.

“(Él) pide misiones de contrainteligencia, pide que se hagan misiones de inteligencia y la contrainteligencia que se llega a realizar, que la he ordenado que se realice, es solamente a los miembros del Ministerio de Defensa, especificó Sánchez sobre el sargento Rodríguez.

Al parecer, las interceptaciones al ministro Idárraga se habrían dado en medio de las investigaciones que está llevando MinJusticia en torno a posibles vínculos entre miembros del Ejército y del sector Defensa con grupos armados ilegales.

Según el informe del cual tuvo conocimiento el funcionario Idárraga, se registraron más de 8.700 infiltraciones a su teléfono, y en al menos 134 ocasiones le activaron ilegalmente la cámara y el micrófono.

Siga leyendo: “Me sacó del chat”: Carlos Carrillo habla de “jugada infantil” de Angie Rodríguez en su contra

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el software Pegasus?
Pegasus es un programa de espionaje utilizado para infiltrarse en teléfonos, activar cámaras y micrófonos sin autorización.
¿Está permitido usar Pegasus en Colombia?
No. Su uso requiere orden judicial; de lo contrario, constituye una violación a la ley.
¿Qué hizo el Ministerio de Defensa ante las denuncias de Idárraga?
Pedro Sánchez negó el espionaje, aclaró que Pegasus no se usa desde 2022 y que cualquier vigilancia se limita al personal del Ministerio de Defensa bajo autorización legal.

