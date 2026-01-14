MinDefensa responde a denuncias de ‘chuzadas’ del MinJusticia: “Jamás se ha ordenado hacer seguimiento”

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, respondió a los señalamientos del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien manifestó que lo habían chuzado con el uso del software Pegasus. En una rueda de prensa, el general retirado Sánchez desmintió a su homólogo de la cartera de Justicia y subrayó que este programa ya no se utiliza en Colombia.

El martes, el Reporte Coronell de Caracol Radio, Idárraga denunció que, desde que estuvo fungiendo como Secretario de Transparencia, miembros del Gobierno Nacional lo estarían interceptando.

Según un informe forense realizado por una empresa internacional — por pedido del funcionario— la orden de hacerlo llegó desde el Ministerio de Defensa: “No confío en el ministro Sánchez”, aseguró en la entrevista, y agregó que la infiltración habría sido financiada utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado.

“Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, le respondió este miércoles Sánchez. En la misma declaración a medios nacionales, el jefe de la cartera de Defensa dijo que Pegasus se dejó de utilizar en el país desde el 2022.