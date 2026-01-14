“No escuché voz pidiendo ayuda”: el relato de un agricultor que intentó ayudar la avioneta siniestrada de Yeison Jiménez

Los nuevos y recientes detalles revelados por Sergio Alayón, un agricultor que se encontraba realizando sus labores de tierra diarias en un cultivo cuando el fuerte sonido de una aeronave interrumpió la jornada, detallaron la magnitud del accidente de Yeison Jiménez.
Le puede interesar: “Estuvo en mantenimiento todo diciembre, este año la iba a cambiar”: amigo de Yeison Jiménez reveló detalles sobre avioneta siniestrada
El pasado sábado 10 de enero, la avioneta de color blanco y con placa N325FA que transportaba al reconocido cantante de música popular, de 34 años, y a otros miembros de su equipo de trabajo, se estrelló en una zona rural de Paipa, Boyacá.