Petro le pidió a renuncia al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián: estos serían los motivos

EL COLOMBIANO conoció con altas fuentes del Gobierno que al ministro Juan Carlos Florián le pidieron la renuncia a su cargo al frente de la cartera de Igualdad y Equidad. Los motivos están relacionados con los escándalos en el Ministerio y con líos en la ejecución de varios programas.
En concreto, el jefe de Estado había tomado la decisión después de que EL COLOMBIANO reveló a principios del mes de diciembre que el hasta ese momento viceministro Dumar Guevara insultó a través de unos chats a la hija mayor del mandatario, Andrea Petro. También sobre los problemas con un contrato por más de $55 mil millones de pesos con un operador logístico en donde había trabajado Guevara.
En los chats revelados se lee que en la visita de Andrea Petro y su mamá Luz Mary Herrán (exesposa del presidente), el viceministro dice: ““Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”.