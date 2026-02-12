Colombia tendrá su primera regasificadora terrestre: se traería gas importado más barato

Amazónica LNG construirá la primera terminal terrestre de regasificación en Colombia. El proyecto abrió ofertas vinculantes de suministro de gas natural importado, dirigidas a los principales agentes del mercado colombiano, especialmente en la región Caribe. En un contexto de restricciones en la oferta nacional y aumento de precios, la compañía propone un esquema comercial más competitivo, alineado con la firma de contratos, la culminación de la ingeniería de detalle y la definición de inversiones de capital. Puede leer: Nuevo gas importado fortalecerá el abastecimiento energético desde diciembre de 2026 El modelo de precios permite que una proporción significativa de la tarifa sea fija, reduciendo la exposición a la volatilidad del mercado y ofreciendo valores más competitivos incluso frente al gas nacional.

Esta estrategia, según la compañía, busca brindar estabilidad y previsibilidad a los compradores, atendiendo la creciente demanda residencial, industrial, térmica y vehicular. “Amazónica LNG representa una solución robusta y flexible para atender la demanda energética del país y particularmente del Caribe colombiano. Es una inversión de largo plazo que refuerza la confiabilidad energética de la región y del país”, afirmó Alberto Consuegra, CEO de Amazónica LNG. Entérese: Tras guiño de Petro a Trump, ¿el gasoducto Antonio Ricaurte se reactivará entre Colombia y Venezuela?

Detalles del proyecto: inversión, financiamiento y avances clave

La terminal proyecta una inversión de US$150 millones, financiada bajo mandato del banco Mitsubishi Financial Group (MUFG), y su operación comercial está prevista para el segundo semestre de 2027. Hasta la fecha, el proyecto ha alcanzado hitos relevantes, incluyendo la obtención del licenciamiento ambiental y portuario, la contratación de EPC con compañías especializadas, y la adquisición de GNL mediante alianza con Vitol, reconocido comercializador internacional. Le interesa: GeoPark compra los activos de Frontera Energy y se convierte en la mayor petrolera privada de Colombia “La ingeniería de detalle fue completada por la firma internacional Wood, lo que permite ofrecer un suministro confiable y continuo a largo plazo. Además, se fortalecerá el papel estratégico del Puerto de Palermo como clúster energético regional”, indicó la compañía.

Capacidad y tecnología de la terminal

La infraestructura tendrá capacidad escalable para entregar hasta 150 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), utilizando tecnología criogénica avanzada. Contará con dos trenes de regasificación, un cargadero de cisternas de GNL y un muelle exclusivo para la recepción y despacho de buques metaneros, posicionándose como una de las soluciones más versátiles del mercado. El gas será entregado principalmente al Sistema Nacional de Transporte (SNT), operado por Promigas, garantizando distribución segura a la región Caribe y otros puntos del país. Vea también: TGI y filial de Ecopetrol sellan acuerdo para avanzar en planta regasificadora e importar gas desde La Guajira

Impacto económico, laboral y ambiental