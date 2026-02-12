Matrícula de vehículos de carga podría subir 25%: borrador incluiría ambulancias

Un borrador de resolución del Ministerio de Transporte podría encarecer en 25% la matrícula de vehículos nuevos de carga liviana en Colombia, una medida que afectaría la reposición de ambulancias, vehículos de rescate y el abastecimiento urbano de alimentos y medicamentos.
El proyecto reglamenta el registro inicial de vehículos nuevos de servicio público y particular con Peso Bruto Vehicular (PBV) entre 3.500 y 10.500 kilogramos, además de volquetas.
