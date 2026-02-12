x

Alianza Fiduciaria deberá pagar $8.115 millones por fallas en proyecto inmobiliario

La Superfinanciera ordenó pagar $8.115 millones a 27 familias afectadas por la parálisis definitiva del proyecto inmobiliario en Villa Santos. Es la condena más alta impuesta a una fiduciaria por un caso de este tipo en Colombia.

  • Torres del Cielo prometía 120 apartamentos de estrato 6 en una torre de 20 pisos con zonas húmedas y terraza 360°. (Imagen ilustrativa). FOTO: CAMILO SUÁREZ
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

La Superintendencia Financiera de Colombia impuso la condena más alta registrada contra una sociedad fiduciaria en el país por irregularidades en un proyecto inmobiliario.

En fallo de primera instancia, le ordenaron a Alianza Fiduciaria pagar $8.115 millonespor su actuación como gestora y vocera del patrimonio autónomo Torres del Cielo, en Barranquilla.

De acuerdo con los documentos de la sentencia, la decisión se fundamenta en la negligencia grave e incumplimiento de deberes contractuales, legales y profesionales, tras establecer que la entidad omitió obligaciones esenciales propias de su rol dentro del sistema financiero.

Le puede interesar:¿Control de precios? Gremios estallan contra la SIC tras solicitudes de información a empresas del país

Fallas en evaluación, control y manejo de recursos

InfogrÃ¡fico
Alianza Fiduciaria deberá pagar $8.115 millones por fallas en proyecto inmobiliario
De acuerdo con la sentencia, la fiduciaria no realizó una evaluación adecuada del proyecto, ni un análisis con rigor de riesgos técnicos y financieros.

Tampoco verificó de manera suficiente la solvencia, experiencia y capacidad técnica del constructor. —quien, según el fallo, no acreditó haber realizado aportes al proyecto—.

La Superfinanciera concluyó que Alianza permitió el uso indebido de recursos del patrimonio autónomo, omitió adoptar medidas correctivas ante la parálisis de la obra y vulneró el deber de información frente a los consumidores financieros.

Estos hallazgos fácticos —y no la existencia de una garantía de resultado—fueron el sustento exclusivo de la condena.

Lea más:SIC alerta por abusos en proyectos vivienda nueva: hay más de 6.000 quejas contra constructoras

Un proyecto de lujo que quedó en obra inconclusa

Torres del Cielo estaba ubicada en la zona alta del barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla.. El proyecto prometía 120 apartamentos de estrato 6 en una torre de 20 pisos, con terraza panorámica 360°, piscina y zonas húmedas.

Sin embargo, la construcción fue suspendida de manera definitiva en 2018, dejando a 27 familias con sus ahorros comprometidos bajo la figura fiduciaria, que debía garantizar una administración profesional y diligente de los recursos.

Un precedente para la protección del consumidor financiero

Para Juan Carlos Orjuela Cortés, abogado de los demandantes y socio de Orjuela Cortés Abogados, el alcance del fallo trasciende el número de afectados.

“La importancia de esta decisión no se mide solo por el número de consumidores protegidos, sino por el monto de la condena. La fiducia no es una figura decorativa ni un simple intermediario administrativo. Es una actividad profesional de alto impacto social, sometida a un estándar reforzado de diligencia, profesionalismo y responsabilidad”, señaló.

El jurista agregó que la decisión “llena de contenido el principio de debida diligencia” y marca un precedente relevante, al reafirmar que la confianza depositada en las fiduciarias genera deberes exigibles y consecuencias reales cuando estos se incumplen.

Conozca también: Superindustria sanciona a Claro por más de $2.013 millones, ¿por qué?

Plazo para cumplir la sentencia

En la sentencia se le da gavela a Alianza Fiduciaria para su llamada a garantía. Sin embargo, se deberá acreditar el cumplimiento de la sentencia dentro de los 10 días posteriores al vencimiento del plazo otorgado para pagar las sumas ordenadas.

Por su parte, Alianza Fiduciaria no respondió a una solicitud de comentarios.

Aunque se trata de un fallo de primera instancia, la decisión envía un mensaje claro al mercado inmobiliario y al sector fiduciario: la administración de patrimonios autónomos implica responsabilidades estrictas y puede derivar en sanciones millonarias cuando se incumplen los deberes de control, vigilancia y protección de los recursos de los consumidores.

Temas recomendados

Economía
Vivienda
Urbanismo
Vivienda
Compra de vivienda
Superfinanciera
Fallo
Colombia
Atlántico
Barranquilla
