Alianza Fiduciaria deberá pagar $8.115 millones por fallas en proyecto inmobiliario

La Superintendencia Financiera de Colombia impuso la condena más alta registrada contra una sociedad fiduciaria en el país por irregularidades en un proyecto inmobiliario.
En fallo de primera instancia, le ordenaron a Alianza Fiduciaria pagar $8.115 millonespor su actuación como gestora y vocera del patrimonio autónomo Torres del Cielo, en Barranquilla.
De acuerdo con los documentos de la sentencia, la decisión se fundamenta en la negligencia grave e incumplimiento de deberes contractuales, legales y profesionales, tras establecer que la entidad omitió obligaciones esenciales propias de su rol dentro del sistema financiero.
