¿Por qué Petro quiere eliminar los estratos y redefinir subsidios en primer semestre de 2026?

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, avanzaría durante el primer semestre de 2026 en la implementación de un nuevo modelo para asignar subsidios que reemplazaría progresivamente el esquema tradicional de estratificación socioeconómica, tal como quedó planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
La propuesta busca cambiar la forma en que el Estado clasifica a los hogares colombianos para otorgar subsidios, exenciones y apoyos sociales. En lugar de basarse principalmente en el estrato y la ubicación geográfica, el nuevo sistema tendría en cuenta el ingreso real de las familias.
