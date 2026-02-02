Petro ya está en Washington previo a su reunión con Trump este martes, ¿cuál es su agenda?

En la madrugada de este lunes, a las 12:30 a. m., el presidente Gustavo Petro arribó a Washington para dar inicio a su agenda oficial en Estados Unidos, programada entre el 2 y el 5 de febrero. El martes se reunirá con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.
Las rencillas que ambos mandatarios mantuvieron durante el año pasado parecen haber quedado atrás, especialmente después de que se conociera que sostuvieron una llamada telefónica. Esta conversación fue impulsada por el presidente Gustavo Petro, en medio de un proceso de acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos.