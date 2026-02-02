Petro ya está en Washington previo a su reunión con Trump este martes, ¿cuál es su agenda?

En la madrugada de este lunes, a las 12:30 a. m., el presidente Gustavo Petro arribó a Washington para dar inicio a su agenda oficial en Estados Unidos, programada entre el 2 y el 5 de febrero. El martes se reunirá con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca. Las rencillas que ambos mandatarios mantuvieron durante el año pasado parecen haber quedado atrás, especialmente después de que se conociera que sostuvieron una llamada telefónica. Esta conversación fue impulsada por el presidente Gustavo Petro, en medio de un proceso de acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos.

Uno de los principales objetivos del viaje es fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un tema clave tras meses de diferencias sobre el manejo de esta problemática en la región, particularmente desde la mirada de Estados Unidos. Otro de los asuntos previstos en la agenda es la situación política en Venezuela, sobre la cual el presidente Gustavo Petro ya se ha pronunciado en relación con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Es más, en ese pronunciamiento, el mandatario colombiano propuso que Estados Unidos devuelva a Maduro, para que este sea juzgado por un tribunal venezolano.

La agenda de Petro en EE. UU.

Esta visita que realizará el mandatario colombiano en Washington está orientada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Según informó la cuenta oficial de la Presidencia en redes sociales, el encuentro también estará enfocado en la defensa de los intereses nacionales, en el marco de una política exterior centrada en la vida, el diálogo y la cooperación regional en las Américas. La estadía de Gustavo Petro en territorio estadounidense tendrá una duración de cinco días, periodo durante el cual el Gobierno de Estados Unidos otorgó un permiso especial de ingreso. Esto permitirá que el mandatario y su comitiva entren al país sin dificultades, pese a que la visa del jefe de Estado había sido suspendida. No obstante, la agenda oficial del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos no se limitará a la reunión con el presidente Donald Trump, sino que incluirá otros encuentros, sobre todo enfocados en lo académico y diplomático. Entre las actividades previstas se encuentra una conferencia en la Universidad de Georgetown, en la que el mandatario abordará los retos del cambio climático en el continente. Asimismo, Petro sostendrá reuniones institucionales con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas estadounidenses, como parte de los espacios de diálogo político.

La agenda también contempla un encuentro con representantes del sector cacaotero de Estados Unidos, con el objetivo de explorar alternativas de cooperación y comercialización de este producto.

Además, la visita de Petro a EE. UU. incluirá un encuentro con la comunidad colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, cuyo objetivo es escuchar las necesidades de los connacionales en el país estadounidense.