Reducción de la jornada laboral en Colombia: Así se calculan las horas extras y dominicales desde julio de 2026

El mercado laboral en Colombia se prepara para una de sus transformaciones más profundas en el tiempo de los trabajadores. A partir del próximo 15 de julio de 2026, entrará en vigencia la última reducción programada de la jornada de trabajo.
Esta transición coincide, además, con la plena aplicación de la nueva reforma laboral, un paquete normativo que introduce modificaciones en la remuneración de los recargos, la delimitación de los horarios y la gestión del tiempo de descanso.
Con este panorama, la antigua jornada de 48 horas semanales quedará definitivamente en el pasado, dando cumplimiento estricto a la Ley 2101 de 2021.
Dicha legislación implementó un esquema de reducción gradual que inició en julio de 2023 y que ahora llega al límite máximo de 42 horas semanales.
Ante estas nuevas reglas de juego, tanto empleadores como trabajadores de todo el país deben aprender a realizar las operaciones matemáticas actualizadas para liquidar correctamente las nóminas.
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