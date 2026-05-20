Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, llegó a un centro estético de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, para hacerse una abdominoplastia con liposucción. En medio del procedimiento tuvo múltiples complicaciones y los médicos la intentaron reanimar, sin éxito alguno. Ella falleció, oficialmente, a las 5:43 p.m. del pasado 28 de febrero. La tragedia de esta mujer, nacida en Sabaneta y quien era ama de casa, es la única que se ha registrado este año en Medellín, siendo la cifra más baja en años en cuanto a muertes por procedimientos estéticos.

Durante el 2025 murieron cinco personas en la capital antioqueña tras realizarse varias intervenciones de tipo estético, pero uno de los años más críticos fue 2024, cuando se reportaron 11 víctimas. La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, explicó que durante los últimos dos años se han visitado 80 centros estéticos. Estos hechos dejaron 64 cierres de estos establecimientos por irregularidades higiénicas, incumplimiento de normas de habilitación o demás irregularidades encontradas al momento de la visita de los profesionales de la Seccional de Salud. Entérese: ¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías plásticas en Colombia? A esto se suma que en los procedimientos estéticos realizados en Medellín y Antioquia en estos dos años, se han reportado 379 casos con alguna adversidad para quienes se los han hecho. Para el caso de Bogotá, se han hecho 171 visitas a este tipo de establecimiento por las mismas irregularidades que en Antioquia, y allí se han hecho 16 cierres de establecimientos, cifras que corresponden solo a 2026, según el secretario de Salud de la capital, Gerson Bermont.

¿Por qué los intervienen?

Desde la Seccional de Salud de Antioquia explicaron que se toman estas determinaciones con base en tres parámetros que llevan a realizar investigaciones. La primera razón tiene que ver con que llegan reportes de complicaciones o fallecimientos a la principal autoridad de salud departamental, quienes de la mano con las secretarías de salud locales, hacen las visitas para iniciar las investigaciones del origen de las situaciones. La segunda tiene que ver cuando se tienen denuncias de irregularidades como, por ejemplo, estar realizando procedimientos no autorizados; es decir, procedimientos invasivos en centros que solo permiten intervenciones superficiales. Le puede interesar: ¿Dónde está Yulixa Toloza? Revelan impactantes videos de la mujer en mal estado de salud tras cirugía La tercera sí tiene que ver con visitas programadas de rutina, que se hacen de manera anual, para verificar las condiciones en las que se están haciendo las intervenciones estéticas. Para estas verificaciones también se hacen revisiones a las redes sociales de los establecimientos que hacen estas intervenciones: “Miramos sus redes sociales a ver qué están ofreciendo y eso también genera una motivación de visita. Esto se debe a que la mayoría de centros estéticos, como tal, algunos no pueden realizar procedimientos invasivos”, explicó la secretaria Solano. Pero más allá del trabajo realizado por estas autoridades, preocupan los procedimientos que se hacen en viviendas, ya que la regulación y las condiciones necesarias para estos procedimientos son mínimos.

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