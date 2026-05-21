Estas son las cuentas que hace el DIM, tras su triunfo en Cusco, para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Tras vencer 2-3 a Cusco como visitante, el DIM quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el panorama definitivo del Equipo del Pueblo depende de las decisiones finales que tome la Conmebol, luego de que el partido ante Flamengo en el Atanasio Girardot no se realizara debido a las protestas de los aficionados locales. Los goles del Poderoso fueron obra de Francisco Fydriszewski, a los 12 minutos, Baldomero Perlaza, a los 90+1, y Alexis Serna, a los 90+6. Mientras que los goles del local fueron a través de Gu-Rum Choi, a los 77 minutos, y Aldair Fuentes, a los 90+2. También le puede interesar: DIM sufrió en Perú, pero estuvo a la altura de Cusco: ganó 2-3 y se acerca a los octavos de final de la Copa Libertadores El triunfo en Cusco le permitió al DIM llegar a 7 puntos, producto de las dos victorias 1-0 en Medellín ante Cusco y 2-3 ante los peruanos como visitante, más el empate 1-1 en el Atanasio ante Estudiantes, a la espera de lo que decida Conmebol sobre el duelo ante Flamengo (podría perderlo 3-0).

Por ahora, el DIM es segundo, mientras que Estudiantes de la Plata es tercero con 6 unidades; por ello, el duelo de la próxima semana, 26 de mayo, a las 7:30 de la noche, en calidad de visitante ante los argentinos, que tienen en sus filas a Edwuin Cetré, el Poderoso necesitará un empate o una victoria para poder avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si pierde, tendría la opción de terminar tercero y por ello sería transferido a la fase eliminatoria, pero en la Copa Sudamericana. Hay que recordar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los terceros pasarán a la fase eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la última fecha, Flamengo, que es líder con 10 puntos, a la espera también de lo que pase con el resultado de su duelo ante el DIM como visitante, recibe a Cusco en su campo, para el cierre del Grupo A. Si Conmebol confirma los puntos, para el cuadro brasileño llegaría a 13 unidades, lo que lo haría inalcanzable y clasificado como líder del Grupo A. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El DIM, que quedó eliminado de la Liga BetPlay y es dirigido de manera interina por Sebastián Botero, regresa a Medellín y se concentrará en lo que será el duelo ante Estudiantes, donde se jugará la clasificación a octavos. Bloque de preguntas y respuestas: