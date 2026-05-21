Estas son las cuentas que hace el DIM, tras su triunfo en Cusco, para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Tras vencer 2-3 a Cusco como visitante, el DIM quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el panorama definitivo del Equipo del Pueblo depende de las decisiones finales que tome la Conmebol, luego de que el partido ante Flamengo en el Atanasio Girardot no se realizara debido a las protestas de los aficionados locales.
Los goles del Poderoso fueron obra de Francisco Fydriszewski, a los 12 minutos, Baldomero Perlaza, a los 90+1, y Alexis Serna, a los 90+6. Mientras que los goles del local fueron a través de Gu-Rum Choi, a los 77 minutos, y Aldair Fuentes, a los 90+2.
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El triunfo en Cusco le permitió al DIM llegar a 7 puntos, producto de las dos victorias 1-0 en Medellín ante Cusco y 2-3 ante los peruanos como visitante, más el empate 1-1 en el Atanasio ante Estudiantes, a la espera de lo que decida Conmebol sobre el duelo ante Flamengo (podría perderlo 3-0).