Pago de cesantías superó los $18,1 billones y crece 12,8%, según la SuperFinanciera

El pago de las cesantías en Colombia observó cifras al alza. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, entre el 1° de enero y el 16 de febrero de este año los empleadores consignaron a los fondos un total de $18,16 billones, lo que representó un crecimiento de 12,82% en términos nominales frente a las cesantías consignadas hace un año.
El dato reflejó un mayor flujo de recursos hacia este ahorro obligatorio, que funciona como un respaldo económico para los trabajadores en caso de desempleo y también puede destinarse a vivienda o educación.