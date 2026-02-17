Pago de cesantías superó los $18,1 billones y crece 12,8%, según la SuperFinanciera

El pago de las cesantías en Colombia observó cifras al alza. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, entre el 1° de enero y el 16 de febrero de este año los empleadores consignaron a los fondos un total de $18,16 billones, lo que representó un crecimiento de 12,82% en términos nominales frente a las cesantías consignadas hace un año. El dato reflejó un mayor flujo de recursos hacia este ahorro obligatorio, que funciona como un respaldo económico para los trabajadores en caso de desempleo y también puede destinarse a vivienda o educación.

A diciembre de 2025, el total de afiliados a cesantías ascendió a 13.292.275 trabajadores. De ese total, 8.032.694 son hombres y 5.259.581 son mujeres, según la información reportada por la superintendencia. En términos geográficos, la mayor concentración de afiliados se encuentra en las principales regiones del país. El 59,9% de los afiliados a los fondos de cesantías está ubicado en: Bogotá, con el 32,3% Antioquia, con el 18,5% Valle del Cauca, con el 9,1%

Esta distribución refleja el peso que tienen estas regiones en el empleo formal y en la actividad empresarial del país.

Desempeño de los fondos privados de cesantías

Por fondo de cesantías, el mayor recaudo lo obtuvo Porvenir con $7,1 billones, seguido por Protección con $5,6 billones, Fondo Nacional del Ahorro (FNA) con $4 billones, Colfondos con $1 billones y Skandia con $249.294 millones. La administradora de pensiones y cesantías Porvenir destacó que, una vez cumplido el plazo legal para la consignación de las cesantías correspondientes a 2025, alcanzó un recaudo sin precedentes que superó los $7,18 billones, lo que representa un crecimiento del 13% frente a los $6,36 billones registrados el año anterior. Este resultado constituye el mayor recaudo en los 35 años de historia de la compañía y la cifra más alta recaudada por este concepto entre las administradoras de cesantías que operan en el país. La participación de mercado en el recaudo de cesantías reportado por Porvenir fue del 39,6%. En términos absolutos, el recaudo de Porvenir creció $825.000 millones siendo el mayor crecimiento de toda la industria.

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, empresa del Grupo Aval, destacó que “el recaudo de este año no solo refleja la importancia del tejido empresarial colombiano y su compromiso con los trabajadores, sino también la confianza de millones de afiliados en una gestión responsable de su ahorro. Las cesantías son un componente esencial del sistema de seguridad social colombiano y un instrumento de ahorro para la estabilidad y el progreso de las familias”. Por su parte, Protección resaltó los resultados en el recaudo de cesantías al cierre de la temporada 2026, creciendo por encima del promedio de la industria. Esta compañía observó un incremento del 13,9%, frente al 12,82% del sector; además, alcanzó una participación del 31,1% de los trabajadores colombianos, ratificando la confianza de sus clientes y de las empresas que ven en las cesantías una herramienta para comprar futuro. Este desempeño también refleja la facilidad operativa y la simplicidad que Protección ofrece para realizar la liquidación y el pago de las cesantías, convirtiendo este proceso en una experiencia ágil, confiable y alineada con sus compromisos hacia el talento humano.

Actualmente, la compañía cuenta con 3,8 millones de clientes en cesantías y administra $15,3 billones en este producto, impulsando una cultura de ahorro fortalecida a través de educación financiera y acompañamiento continuo. “Ahorrar las cesantías en Protección es comprar futuro, es anticipar hoy las oportunidades que permitirán materializar metas importantes para la construcción del bienestar financiero. Estas cifras muestran que, con constancia y una buena estrategia, las cesantías pueden convertirse en una reserva fundamental para alcanzar metas de vida”, afirmó Juan David Correa, presidente de Protección.

Retiros de cesantías crecieron 9,4% en 2025

Durante 2025, los afiliados a las administradoras privadas retiraron por concepto de cesantías un total de $11,65 billones, lo que significó un incremento del 9,4% frente al año anterior. La principal causa de retiro fue la terminación del contrato laboral, que explicó el 35,6% del total. Esta proporción fue levemente inferior a la registrada en 2024, cuando alcanzó el 36,2%. El comportamiento de los retiros muestra que, aunque el desempleo sigue siendo un factor determinante en el uso de estos recursos, su peso relativo disminuyó ligeramente frente al año previo.

Un cambio relevante en 2025 fue el aumento en el uso de cesantías para educación. La participación de estos retiros creció 0,6 puntos porcentuales frente a 2024. En contraste, los retiros por terminación de contrato disminuyeron en la misma magnitud, lo que sugiere un mayor uso de este ahorro para inversión en capital humano y formación académica.

Un termómetro del empleo formal

Las cifras de consignaciones y retiros de cesantías funcionan como un indicador indirecto del comportamiento del empleo formal y de las condiciones del mercado laboral. El crecimiento en las consignaciones durante el inicio de 2026 sugiere una mayor masa salarial formal frente al año anterior. Al mismo tiempo, el aumento en los retiros —especialmente por terminación de contrato— confirma que las cesantías siguen siendo un mecanismo clave de protección para los trabajadores ante la pérdida del empleo.