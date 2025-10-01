Ramo se pronunció por la malteada de Chocoramo anunciada por Frisby España y aclaró el uso de su marca

“ Aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial, ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”, enfatizó la compañía en un comunicado de prensa a la opinión pública.

R amo respondió ante los cuestionamientos en redes sociales luego de que Frisby España anunciara van a tener en sus restaurantes una malteada de Chocoramo en sus dos restaurantes, en Madrid y Barcelona, y las 10 cocinas ocultas que piensan abrir en ese país.

La empresa también aseguró que “cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional

“Agradecemos profundamente el interés y cariño que nuestros consumidores expresan por nuestra marca y productos, esto nos motiva a seguir trabajando con transparencia y respeto en pro del fortalecimiento de la industria nacional y sus marcas”, concluyó la empresa del popular ponqué.

Según informo Frisby España en sus redes sociales, se trata de una malteada, similar a lo que McDonald’s lanzó en su momento con el McFlurry del clásico ponqué. El precio de venta será de 3,90 euros o casi $17.800.

“Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera... Ahora en shake”, remarcó la compañía española en su post, para lanzar el producto. Además, ante las críticas de los internautas, la compañía explicó que “El nombre’ Chocoramo’ se utiliza aquí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes del milkshake, sin uso comercial de la marca de Ramo”.

Relacionado: Frisby niega negociaciones con empresa en España y confirma batalla legal por su marca y el Pollo Frisby

Así como Ramo respondió, la propia compañía bilbaína señaló que no se trata de ninguna alianza entre las marcas.

“Nuestro producto se elabora con Chocoramo original adquirido legalmente en el mercado europeo. La mención de la marca tiene un carácter puramente descriptivo y no supone alianza alguna. Como cualquier operador, estamos en pleno derecho de adquirir y utilizar las materias primas que consideremos oportunas”, señaló la compañía de Charles Dupont.

La empresa española atizó la actitud de Ramo y su respuesta a los cuestionamientos sobre el uso del ponqué para la nueva malteada. “Entendemos que una compañía de esta trayectoria debería adoptar una postura más abierta y constructiva hacia quienes no solo impulsan el consumo de su marca en nuevos territorios, sino que además le otorgan una visibilidad significativa en un mercado de más de 450 millones de personas”, indicó la empresa, al referirse al mercado europeo.