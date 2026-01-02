Liverpool fichará al defensa ecuatoriano Joel Ordóñez proveniente del Club Brujas

Según reseñan algunos medios de Inglaterra y Ecuador, el defensa ecuatoriano Joel Ordóñez se convertiría en nuevo jugador del Liverpool, proveniente del Club Brujas.

El diario Expreso de Ecuador, reseñó que “el zaguero ecuatoriano, de apenas 21 años de edad, da el salto más alto de su carrera y aterriza en Liverpool, de Inglaterra, uno de los gigantes del fútbol mundial, que apuesta fuerte por su futuro... y por su presente”.

Según este medio, “en 2022, Ordóñez salió de Independiente del Valle rumbo a Europa por cuatro millones de dólares, una operación silenciosa pero estratégica. Cuatro años después, el ruido es ensordecedor: 43 millones de libras esterlinas, cerca de 57 millones de dólares, es lo que pagará Liverpool para quedarse con el defensor ecuatoriano”.