Liverpool fichará al defensa ecuatoriano Joel Ordóñez proveniente del Club Brujas

La transacción sería por unos 57 millones de dólares, según publicó Liverpool FC en la página.

  El ecuatoriano Joel Ordoñez de 21 años de edad, pasaría del Brujas al Liverpool de Inglaterra. FOTO TOMADA X @BenBocsak
Luz Élida Molina Marín
02 de enero de 2026
bookmark

Según reseñan algunos medios de Inglaterra y Ecuador, el defensa ecuatoriano Joel Ordóñez se convertiría en nuevo jugador del Liverpool, proveniente del Club Brujas.

El diario Expreso de Ecuador, reseñó que “el zaguero ecuatoriano, de apenas 21 años de edad, da el salto más alto de su carrera y aterriza en Liverpool, de Inglaterra, uno de los gigantes del fútbol mundial, que apuesta fuerte por su futuro... y por su presente”.

Según este medio, “en 2022, Ordóñez salió de Independiente del Valle rumbo a Europa por cuatro millones de dólares, una operación silenciosa pero estratégica. Cuatro años después, el ruido es ensordecedor: 43 millones de libras esterlinas, cerca de 57 millones de dólares, es lo que pagará Liverpool para quedarse con el defensor ecuatoriano”.

La noticia y la cifra de la transferencia fue revelada por el diario inglés The Mirror, que detalló una negociación directa tras la retirada del Chelsea, quien hacía parte de los clubes que querían contar con el ecuatoriano.

Los Reds buscan respuestas urgentes para su defensa, una zona que ha mostrado grietas esta temporada, con 26 goles recibidos, una dupla Konaté–Van Dijk que no termina de consolidarse y un equipo que marcha cuarto en la Premier League, a 13 puntos del líder Arsenal.

Joel sería una de las prioridades para el conjunto inglés que, este domingo, juega por la Liga Premier como visitante ante el Fulham, a las 10:00 de la mañana, hora de Colombia.

