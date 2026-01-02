Llega la primera Luna llena de 2026 este 3 de enero, ¿por qué se llama Luna del lobo o Luna de hielo?

La primera luna llena de 2026, la Luna del lobo, se producirá en la madrugada de este sábado 3 de enero, aunque también se verá en la noche. En total, dominará el cielo desde la noche del 2 al 3 de enero hasta bien entrada la madrugada del 4 al 5. Además, durante el sábado 3 se producirá el perihelio, es decir, el momento en el que la Tierra está más cerca del Sol, a 147.099.928 kilómetros (km).

Por si todo esto fuera poco, la Luna del Lobo coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, que se desarrollará a lo largo de la noche del 3 al 4. “El brillo de la Luna llena dificultará su observación”, puntualizó desde el observatorio español el Instituto Geográfico Nacional de ese país.

Eltiempo.es ha añadido que el nombre de Luna del Lobo procede de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica y ha apuntado a que este mes –enero– coincidía con el punto más duro del invierno, cuando las noches eran largas, el frío persistente y los aullidos de los lobos se hacían más frecuentes y audibles.

Su nombre en otras culturas –Luna Fría o Luna del Hielo– también constituye una clara referencia a las condiciones invernales del hemisferio norte. En este caso, dado que coincide con un tramo de la órbita lunar relativamente cercano a la Tierra, se clasifica como superluna.

De acuerdo con el portal meteorológico, esta superluna se puede observar a simple vista, sin instrumental específico. En este sentido, explica que el uso de prismáticos permite distinguir mares lunares y grandes estructuras, aunque la iluminación frontal reduce el relieve. Según dice, las mejores condiciones para disfrutar de este fenómeno se dan tras el anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna gana altura y domina por completo el cielo invernal.

Sin embargo, dependerá de que los cielos estén despejados para poder observar la primera Luna llena del año.