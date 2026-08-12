Listo el decreto que nombra a Andrés Felipe Velásquez como nuevo director de la Dian, ¿quién es?

El nombramiento de Andrés Felipe Velásquez Reyes como nuevo director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se oficializó en el Decreto 1184 de 2026, expedido el 11 de agosto.

Su perfil académico y profesional está principalmente relacionado con el derecho tributario y la fiscalidad internacional, áreas directamente vinculadas con las funciones de la entidad encargada de la administración tributaria y aduanera del país.

Velásquez Reyes es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario.

Además, cursó una maestría en Fiscalidad Internacional en la Universidad de La Rioja, en España. Actualmente, adelanta un posgrado en Tax M&A en la Universidad de los Andes.

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Su trayectoria académica también incluye experiencia como profesor en la Universidad del Rosario y en la Universidad Sergio Arboleda.

A esta formación se suma su experiencia como conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia relacionada con asuntos tributarios y fiscales.

El nuevo director de la Dian también es autor de publicaciones sobre derecho tributario y constitucional.